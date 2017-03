Mietpreis-Check zum Semesterstart: Das sind die teuersten und die günstigsten Unistädte

Nürnberg (ots) - Der "Mietpreis-Check Unistädte" von immowelt.dezeigt:Teuerste 1-Zimmer-Wohnungen in München (19,70 Euro/m²), Ingolstadt(15,20 Euro/m²) und Frankfurt (14,10 Euro/m²) / Günstigste Mieten inChemnitz (5,20 Euro/m²), Gelsenkirchen (6 Euro/m²), Cottbus undMagdeburg (jeweils 6,20 Euro/m²) / Alternative: Wohnen mitFitnessraum, Waschsalon und Co. im Studentenapartment für 20 bis 30Euro/m²Pünktlich zum Semesterstart geht wieder der große Run auf kleineWohnungen los. Weil das Leben in der WG nicht für jeden etwas ist,sind gerade 1-Zimmer-Wohnungen sehr gefragt. Dafür müssen Studentenin vielen Städten tief in die Tasche greifen. Das zeigt derMietpreis-Check Unistädte von immowelt.de, für den die Mietpreise in65 deutschen Hochschulstädten untersucht wurden. Am teuersten sindWohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern in München: 19,70 Euro kostetder Quadratmeter hier im Median. Auf Platz 2 folgt Ingolstadt mit15,20 Euro, auf Platz 3 Frankfurt mit 14,10 Euro. Am günstigstenwohnen Studenten in Chemnitz (5,20 Euro/m²), Gelsenkirchen (6Euro/m²), Cottbus und Magdeburg (jeweils 6,20 Euro).Die Preise für alle 65 untersuchten Unistädte können Sie hierherunterladen: http://ots.de/6gMZDSchick und teuer: die neuen StudentenapartmentsIn Städten mit chronisch angespanntem Wohnungsmarkt konkurrierenselbst finanzkräftige Studenten mit berufstätigen Singles undWochenendheimfahrern um kleine Wohnungen. Investoren haben dieAngebotslücke erkannt: In immer mehr Studentenstädten schießenStudentenapartment-Anlagen wie Pilze aus dem Boden. Für den, der essich leisten kann, bieten die neuen Lifestyle-Anlagen einekomfortable Alternative - meist möbliert und zum Teil mitFitnessraum, Waschsalon, Sonnenterrasse und Tiefgarage. In Münchenbewegt sich die Kaltmiete dafür zwischen 21,40 Euro und 31,70 Europro Quadratmeter. In Ingolstadt kommen Hochschüler ab 16,90 Euro ineiner der modernen und eingerichteten Wohnanlagen unter - hierallerdings inklusive aller Nebenkosten. In Frankfurt beginnen diePreise für vollmöblierte Studentenapartments mit Loungebereich,Lernräumen und breitem Eventspektrum bei 30 Euro Kaltmiete jeQuadratmeter.Der Vorteile dieser recht teuren Angebote: Sie sind häufig nurgegen Immatrikulationsbescheinigung anzumieten, Studenten müssen alsonicht mit berufstätigen Mietinteressenten konkurrieren. Außerdembieten viele Einrichtungen Nebenkosten-Flatrates für Strom, Heizungund Internet.Weitere Informationen bekommen Sie in unserem News-Bereich unterhttp://ots.de/OqBnxBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 65 deutschenUnistädten waren 25.600 1-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 40Quadratmetern, die im Jahr 2016 in den untersuchten Städten aufimmowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreise spiegeln den Median derNettokaltmieten bei Neuvermietung wider.Die Preise für Studentenapartments wurden auf den Internetseitender Anbieter recherchiert und auf die jeweilige Quadratmeterzahlheruntergerechnet.Die Mietpreise in den Unistädten im Überblick:Stadt / 1-Zimmer-WohnungAachen / 10,30 EUR/m²Augsburg / 9,80 EUR/m²Bamberg / 11,00 EUR/m²Bayreuth / 11,10 EUR/m²Berlin / 11,00 EUR/m²Bielefeld / 8,50 EUR/m²Bochum / 8,20 EUR/m²Bonn / 10,70 EUR/m²Braunschweig / 9,80 EUR/m²Bremen / 9,50 EUR/m²Chemnitz / 5,20 EUR/m²Cottbus / 6,20 EUR/m²Darmstadt / 12,00 EUR/m²Dortmund / 8,40 EUR/m²Dresden / 7,80 EUR/m²Duisburg / 6,60 EUR/m²Düsseldorf / 10,70 EUR/m²Erfurt / 7,80 EUR/m²Erlangen / 13,50 EUR/m²Essen / 7,90 EUR/m²Frankfurt a. M. / 14,10 EUR/m²Freiburg / 13,00 EUR/m²Gelsenkirchen / 6,00 EUR/m²Gießen / 11,20 EUR/m²Göttingen / 10,90 EUR/m²Greifswald / 9,20 EUR/m²Halle / 6,60 EUR/m²Hamburg / 11,70 EUR/m²Hannover / 9,20 EUR/m²Heidelberg / 12,20 EUR/m²Hildesheim / 7,80 EUR/m²Ingolstadt / 15,20 EUR/m²Iserlohn / 6,40 EUR/m²Jena / 9,30 EUR/m²Kaiserslautern / 8,50 EUR/m²Karlsruhe / 13,00 EUR/m²Kassel / 8,80 EUR/m²Kiel / 8,50 EUR/m²Koblenz / 10,00 EUR/m²Köln / 11,90 EUR/m²Konstanz / 12,20 EUR/m²Leipzig / 6,80 EUR/m²Magdeburg / 6,20 EUR/m²Mainz / 12,00 EUR/m²Mannheim / 10,70 EUR/m²Marburg / 11,80 EUR/m²München / 19,70 EUR/m²Münster / 11,50 EUR/m²Nürnberg / 10,80 EUR/m²Oldenburg / 9,50 EUR/m²Osnabrück / 9,20 EUR/m²Paderborn / 8,30 EUR/m²Passau / 10,90 EUR/m²Potsdam / 12,00 EUR/m²Regensburg / 12,30 EUR/m²Rostock / 6,40 EUR/m²Saarbrücken / 9,10 EUR/m²Siegen / 9,90 EUR/m²Stuttgart / 12,50 EUR/m²Trier / 10,80 EUR/m²Tübingen / 12,20 EUR/m²Ulm / 11,40 EUR/m²Wiesbaden / 11,40 EUR/m²Wuppertal / 6,70 EUR/m²Würzburg / 10,60 EUR/m²Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Immowelt.de wird von der Nürnberger Immowelt Group betrieben, zu derauch die Immonet GmbH mit deren Immobilienportal immonet.de gehört.Immowelt.de und immonet.de haben gemeinsam eine Reichweite von 47Millionen Visits* monatlich. 