Mietnebenkosten: Wohnfläche nachmessen lohnt sich

Wiesbaden (ots) - 80 Quadratmeter stehen im Mietvertrag, doch dieWohnung hat nur gut 70: Damit steigt auch die Nebenkostenlast -zumindest wenn der Vermieter diese teilweise auf Basis der Flächeabrechnet. Das R+V-Infocenter rät Mietern deshalb, im Zweifelsfallzum Zollstock zu greifen und nachzumessen.Zu hohe Kosten möglichMehr als zwei Euro Betriebskosten zahlen Mieter im Durchschnittpro Quadratmeter und Monat. Auf den ersten Blick ist das ein kleinerBetrag. Doch die Kosten summieren sich, da viele VermieterBetriebskosten wie Wasser und Heizung zumindest teilweise nach derWohnungsgröße abrechnen - und die stimmt nicht immer. "Wenn derAbrechnung eine zu große Wohnfläche zugrunde liegt, zahlen Mietermöglicherweise für Flächen, die sie gar nicht haben", sagt MichaelRempel, Jurist bei der R+V Versicherung.Zehn-Prozent-Regel gilt nicht mehrBeispiel Heizkosten: Vermieter dürfen diese maximal bis zur Hälftenach Quadratmetern abrechnen. Auch die Abrechnung der Wasser- undAbwasserkosten nach Fläche ist erlaubt, wenn nicht in allen WohnungenWasserzähler installiert sind. Für die Mieter bedeutet das: Es kommtnicht nur auf ihren eigenen Verbrauch an. Stattdessen wird derVerbrauch des gesamten Hauses auf die jeweilige Wohnfläche umgelegt -und je größer die eigene Mietfläche, umso höher ist die Rechnung."Generell lohnt es sich für Mieter auch deshalb immer, ihre Wohnungnachzumessen und zu überprüfen, ob die Flächenangaben übereinstimmen.Dies gilt vor allem, seit der Bundesgerichtshof entschieden hat, dassdie tatsächliche Wohnfläche für Betriebskosten und Mieterhöhungenentscheidend ist", rät R+V-Experte Rempel. "Früher mussten Mieternach der Rechtsprechung hier eine zehnprozentige Abweichungtolerieren."Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Die Wohnfläche entspricht nicht immer der Grundfläche. Vor allembei Dachgeschosswohnungen kann die Wohnfläche deutlich geringersein, wenn der Raum unterhalb von Schrägen nicht oder nurteilweise zählt. Das hängt aber auch davon ab, welche Art derBerechnung im Mietvertrag festgehalten ist.- Ist keine Berechnungsmethode vereinbart, wenden Gerichte dieWohnflächenverordnung an. Das bedeutet, dass beispielsweisetypische Kellerräume, Waschküchen oder Garagen nicht mitzählen.- Ist im Mietvertrag eine Wohnfläche fest vereinbart, kann einegrößere Abweichung auch zur Minderung der Miete berechtigen. Diebloße Angabe der Mietfläche - etwa in derBetriebskostenabrechnung - reicht hierfür allerdings in derRegel nicht.- Auch für die Hausratversicherung ist es wichtig, die richtigeWohnfläche anzugeben. Sonst drohen im Schadensfall finanzielleVerluste.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell