Mietermagnet Großstadt: Ostdeutsche Ballungszentren um bis zu 104 Prozent teurer als vor 10 Jahren

Nürnberg (ots) - Der 10-Jahresvergleich der Mietpreise in denStadt- und Landkreisen Ostdeutschlands von immowelt.de zeigt:Aufstrebende Großstädte: Landflucht und steigende Studentenzahlenlassen Mieten in Leipzig, Dresden und Erfurt um mehr als ein Drittelin die Höhe schnellen / Starke Strukturprobleme im ländlichen Raum:In vielen Landkreisen Sachsens seit 2008 beinahe unveränderteMietpreise. Gleiches gilt für Rostock und Chemnitz / Mieten in Berlinmehr als doppelt so teuer wie vor 10 Jahren (+104 Prozent), kräftigePreissprünge auch im SpeckgürtelDie Landflucht zeigt in Ostdeutschland deutliche Spuren: Währenddie Mietpreise in den Ballungszentren seit 2008 kräftig steigen,bleiben sie in ländlichen Regionen weitestgehend auf unverändertemNiveau. Das zeigt eine Analyse von immowelt.de, für die in einem10-Jahresvergleich die Kaltmieten in allen Stadt- und Landkreisen derostdeutschen Bundesländer untersucht wurden. Die stärkstePreisentwicklung verzeichnet Berlin. Wer in der Hauptstadt wohnt,muss mittlerweile mehr als doppelt so viel Miete (+104 Prozent)zahlen als vor 10 Jahren. Der Quadratmeter kostet aktuell im Median11,40 Euro. Die Strahlkraft der Bundeshauptstadt reicht bis in denumliegenden Speckgürtel: In den Landkreisen Dahme-Spreewald (+50Prozent) und Oberhavel (+48 Prozent) haben die Mietpreise ebenfallskräftig angezogen. Nach Berlin verzeichnen diese beiden Landkreisedie zweit- und drittgrößte Steigerung in Ostdeutschland. Mietermüssen für ihre Wohnung in Dahme-Spreewald 9,00 Euro pro Quadratmeterbezahlen, in Oberhavel 8,90 Euro. Damit lebt es sich dort nochdeutlich günstiger als in der Hauptstadt. Viele Jobs und das positiveImage der Stadt wirken wie ein Magnet auf jährlich tausende BerlinerZuzügler, die den Kampf um bezahlbare Wohnungen zunehmendverschärfen. Grund für viele, sich in den naheliegenden Landkreisenniederzulassen und für den Job in die Großstadt zu pendeln.Günstige Mieten locken Studenten in den OstenNeben Berlin erleben derzeit auch weitere Großstädte inOstdeutschland einen regelrechten Boom. Doch nicht alleine dieZuzügler aus den ländlichen Regionen treiben die Preise in denBallungszentren in die Höhe. Die vergleichsweise günstigen Mieten undmodernen Universitäten lockten in den vergangenen 10 Jahren vieleStudenten in den Osten. Mittlerweile macht sich dies auf demWohnungsmarkt deutlich bemerkbar: Am stärksten ist diePreissteigerung in Leipzig. Der Quadratmeter kostet aktuell 6,50 Euro- das sind 35 Prozent mehr als 2008. Eine ähnliche Entwicklung lässtsich in Dresden, Erfurt oder Jena beobachten: Dort sind die Mietenebenfalls um rund ein Drittel angestiegen. In Jena ist dasPreisniveau mittlerweile deutlich erhöht: Eine Wohnung kostet dort9,00 Euro pro Quadratmeter, was die Stadt zur drittteuerstenOstdeutschlands macht.Landflucht und Strukturprobleme: kaum Mietpreissteigerung inSachsenDas Wohnen, Arbeiten und Leben zentralisiert sich inOstdeutschland auf die größeren Städte mit guter Infrastruktur,Bildungsangeboten und Jobs. Seit vielen Jahren kämpft besonders dasBundesland Sachsen mit starken Strukturproblemen. Sachsens ländlicheRegionen vereinsamen und altern. Die jungen Menschen zieht es wegender guten Arbeitsmarktsituation in die Großstädte. Die Analyse vonimmowelt.de bestätigt diesen Trend. Während die Städte Leipzig undDresden steigende Mieten verzeichnen, bleibt die Preisentwicklung inden umliegenden Kreisen fast ganz aus. In 7 sächsischen Stadt- undLandkreisen sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren um maximal10 Prozent gestiegen - ein Wert, der sogar deutlich unter derInflation von 15 Prozent seit 2008 liegt.Nicht alle Großstädte vom Preisanstieg betroffenWährend die Mieten in den meisten Großstädten seit 2008 deutlichteurer geworden sind, gibt es Orte, die von dieser Entwicklungausgenommen sind. In Chemnitz sind die Mietpreise lediglich um 6Prozent angestiegen. In Rostock lässt sich im 10-Jahresvergleichsogar eine Stagnation der Mietpreise erkennen. Dort zahlen die Mieter6,80 Euro pro Quadratmeter - und damit genauso viel wie 2008. Trotzguter wirtschaftlicher Lage und einer großen Universität blieb einePreissteigerung in der Hansestadt aus. Grund könnte die schwankendeBevölkerungsentwicklung sein. Denn lange hatte die Stadt an derOstsee mit sinkenden Einwohnerzahlen zu kämpfen. Erst seit kurzemerlebt sie wieder einen Aufschwung - der die Mietpreisspirale künftigwieder ankurbeln könnte. Das zeigt sich auch daran, dass neben
Plattenbauten vermehrt Neubauten in Warnemünde auf den Markt kommen. 