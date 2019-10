Mietenentwicklung: Der Paritätische fordert wirksame Maßnahmen zur Mietpreisbegrenzung

Berlin (ots) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband betrachtet dieimmer weiter steigenden Mieten besonders in deutschen Großstädten mitSorge. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen diedurchschnittlichen Mieten in Deutschland um 12 Prozent, in denMetropolen sogar um bis zu 30 Prozent. Der Verband befürchtet, dasssich die ohnehin bereits schwierige Situation für Geringverdienendeund Arbeitssuchende weiter verschlechtert."Der traurige Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. DieMietwohnung wird vielerorts zum echten Armutsrisiko", stellt UlrichSchneider fest, Hauptgeschäftsführer des ParitätischenGesamtverbandes. Der ungebremste Mietenanstieg treffe dabei bestimmteGruppen besonders hart: Pflegebedürftige und Menschen mitBehinderung, die eine barrierefreie Wohnung suchen, Studierende,Alleinerziehende und kinderreiche Familien, Ausländer*innen. "Es sinddie, die es ohnehin schwer haben, die zu den großen Verlier*innen aufdem hart umkämpften Wohnungsmarkt gehören", so Schneider. "Wenn wires als Wohlfahrtsverband mittlerweile kaum noch schaffen, für Frauenin Frauenhäusern oder für Jugendliche aus Einrichtungen derJugendhilfe dringend benötigte Wohnungen zu finden, dann müssen alleAlarmlampen angehen."Besonders alarmierend sind aus Sicht des Paritätischen die großenDiskrepanzen bei den Mietbelastungsquoten, die das StatistischeBundesamt ebenfalls ermittelt hat. So muss ein Haushalt mit einemmonatlichen Nettoeinkommen von unter 900 Euro im Durschnitt fast dieHälfte für die Miete aufwenden, während ein Haushalt mit über 6000Euro nur 13 Prozent aufwendet. Schneider: "Bei Geringverdienendenkann jede Mieterhöhung den Wohnungsverlust bedeuten. Angesichtsvieler unsozial handelnden Immobilienkonzerne und einerinkonsequenten Wohnungspolitik ist die Angst vor Wohnungslosigkeitstille Untermieterin in vielen Wohnungen."Der Paritätische Gesamtverband fordert von der Politik stärkereAnstrengungen, um mehr Menschen vor dem seit Jahren grassierendenMietenwahnsinn zu schützen. Notwendig seien vor allem wirksameInstrumente zur Begrenzung der Mietpreise. Die Mietpreisbremse müsseendlich scharf gemacht werden. Die großen Metropolen solltengegebenenfalls auch über einen Mietpreisdeckel nach Berliner Musternachdenken, empfiehlt der Verband. Darüber hinaus fordert derParitätische die Schaffung von dauerhaft gebundenen Sozialwohnungen,die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit, eine sozial gerechteBodenpolitik sowie einen besseren Zugang für unterprivilegierteBedarfsgruppen zu Wohnungen. Die Kosten der Unterkunft undEnergiekosten müssten bedarfsgerecht erhöht werden. Auch dieVergesellschaftung von Grund und Boden dürfe kein Tabu sein.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, pr@paritaet.org, Tel.: 030 24636-305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell