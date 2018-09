Mieten statt Kaufen - auf real.de ab sofort Spielzeug und Babyausstattung mieten / real.de: Kooperation mit Berliner Startup Circus Internet gestartet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Als erster großer Onlinehändler bietet real.de seit AugustSpielwaren sowie Baby- und Kinderequipment zur Miete an. Damit kommtreal dem wachsenden Bedürfnis der Verbraucher nach flexiblen undnachhaltigen Konsummodellen nach. Vermietet werden aufwww.real.de/mieten die beliebtesten und trendigsten Artikel aus derProduktkategorie Familie & Kind, darunter z.B. Spielzeuge,Lauflernwagen, Fahrradanhänger oder Kindersitze. So kannbeispielsweise ein ferngesteuertes Auto, das regulär 149,00 Eurokosten würde, für 14,95 Euro pro Monat günstig und flexibel gemietetund jederzeit zurückgeschickt werden.Darüber hinaus bietet real ein Abonnement an: Verbraucher mietendrei Artikel in einer Mietbox, die jederzeit versandkostenfrei gegenneue Artikel getauscht werden können. Als besonderen Service fallenselbst bei Verlust von Einzelteilen oder Beschädigung für den Mieterkeine Zusatzgebühren an.Mit der Kooperation bedient real die wachsende Nachfrage "Mietenstatt Kaufen". Hauptzielgruppe sind Familien, die flexibel undgeldsparend zugleich auf die sich verändernden Bedürfnisse ihrerKinder eingehen möchten. Kostspielige Neuanschaffungen, bei denen ihrKind bereits nach kurzer Zeit das Interesse verliert, gehören damitder Vergangenheit an: "Mit unserem neuen Mietservice geben wir Elterndie maximale Flexibilität und Kostenvorteile. Darüber hinaus ist dieMiete von Artikeln, die oftmals nur kurze Zeit genutzt werden, einezeitgemäße und nachhaltige Form des Konsums", so Gerald Schönbucher,Geschäftsführer real Digital.Kooperation mit Start-Up-Unternehmen "Meine Spielzeugkiste"Kooperationspartner des neuen Services ist das Berliner Start-UpCircus Internet GmbH. Bekannt ist das junge Unternehmen aus "DieHöhle der Löwen". Hier konnten die Gründer die beiden Juroren FrankThelen und Jochen Schweizer mit ihrer Online Spielzeugvermietung"Meine Spielzeugkiste" überzeugen. "Wir freuen uns, dass real mit unsgemeinsam dem Kundenbedürfnis nach mehr Flexibilität und Auswahlnachkommt und auch die Vorteile für Händler realisiert. DasMietmodell ist nachhaltig, ermöglicht es Händlern, neue Zielgruppenzu erschließen und erhöht den Absatz, da Kunden die Kaufentscheidungam POS erleichtert wird", so Florian Spathelf, Gründer undGeschäftsführer der Circus Internet GmbH.Circus Internet GmbHDie Circus Internet GmbH vermietet seit 2012 unter der Marke"Meine Spielzeugkiste" Artikel für Familien mit Kindern. Jährlichwerden bereits rund 300.000 Spielzeuge innerhalb Deutschlands undÖsterreichs versendet.Weitere Informationen unter: www.real.de/mietenPressekontakt:Circus Internet GmbHVanessa GoldhornLanghansstraße 86, 13086 BerlinTelefon: 030/91208197E-Mail: presse@meinespielzeugkiste.dereal GmbHMarkus JablonskiMetro-Straße 1, 40235 DüsseldorfTelefon: 0211/ 6886 2053E-Mail: presse@real.dePressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell