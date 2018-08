Die Mieten in deutschen Metropolen explodieren: Berlin heute doppelt so teuer wie vor 10 Jahren

Nürnberg (ots) - Ein 10-Jahresvergleich der Mietpreise in den 14größten deutschen Städten von immowelt.de zeigt:München ist teuerste Stadt: die Mietpreise haben um 61 Prozent auf17,90 Euro angezogen / Die Preise steigen am stärksten in Berlin: Aufinzwischen 11,40 Euro haben sich die Mieten seit 2008 mehr alsverdoppelt (+104 Prozent) / Geringste Preissteigerung in Essen (+21Prozent) auf jetzt 6,80 EuroDie Mieten in Deutschlands Großstädten steigen rasant, amstärksten in Berlin: Um 104 Prozent zogen dort die Preise seit 2008an. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Markt-Analyse vonimmowelt.de, in der die Mietpreise aller 14 deutschen Städte mit über500.000 Einwohnern verglichen wurden. Damit liegt die Hauptstadt beiden absoluten Preisen mit 11,40 Euro pro Quadratmeter im Medianinzwischen bundesweit auf Platz 5. Besonders auffällig: Berlin lag2008 mit 5,60 Euro noch am günstigen Ende der Preisskala - gleichaufmit Essen im Ruhrgebiet. Seitdem hat der stetige Zuzug den Mietmarktder Hauptstadt massiv verteuert.Auch in München hält der Preisboom mit einem Plus von 61 Prozentweiter an. Inzwischen liegt der Mietpreis dort bei 17,90 Euro proQuadratmeter im Median und führt 2018 weiter die Preisskala an. Abernicht nur die Miete erreicht dort einen Spitzenwert - auch der Anteilleerstehender Immobilien ist niedriger als in allen anderenuntersuchten Städten und geht auf die 0 Prozent zu. Der Mietmarkt inMünchen ist somit nicht nur am teuersten, er ist praktisch auchleergefegt.Mit Nürnberg belegt eine weitere bayerische Stadt einen derTop-3-Plätze in Sachen Mietpreissteigerung. Von 6,50 Euro auf 10 Euroverteuerte sich hier die Miete seit 2008 (+54 Prozent). Auch in derFrankenmetropole liegt der Leerstand unter 1 Prozent - freieImmobilien sind kaum noch auf dem Markt.Mäßige Steigerungen in Ostdeutschland und im RuhrgebietDeutlich geringer sind die Preissteigerungen in den größtenostdeutschen Städten ausgefallen. In Leipzig und Dresden kommt es zueiner Verteuerung von jeweils 35 Prozent. Der Quadratmeter kostet inLeipzig aktuell 6,50 Euro. Beim Leerstand wird mit knapp unter 5Prozent der höchste Wert unter allen untersuchten Städten erreicht.Hier haben Suchende noch eine gewisse Auswahl - Besitzer müssen damitrechnen, bei einem Mieterwechsel ausgiebiger suchen zu müssen.Dresden ist mit 7,40 Euro etwas teurer und mit knapp 2 Prozent istdie Leerstandsquote weniger als halb so hoch wie in Leipzig.In Dortmund verteuerten sich Immobilien in den letzten 10 Jahrenum 35 Prozent, von 5,20 Euro auf 7 Euro. Im nahegelegenen Essen kames lediglich zu einer Steigerung um 21 Prozent - der niedrigste Wertder untersuchten 14 Städte. Auch absolut betrachtet ist derQuadratmeter mit 6,80 Euro hier noch vergleichsweise günstig. Mit gut3 Prozent Leerstand gibt es zwar einige freie Immobilien, aber auchdieser Anteil ist im untersuchten Zeitraum zurückgegangen.Eine ausführliche Tabelle zu den 14 untersuchten Städten findenSie hier: http://ots.de/Vtcl50Eine Grafik in druckfähiger Auflösung steht hier zum Downloadbereit: http://ots.de/kJbkq5Immobilien-Fotos zur freien journalistischen Verwendung unterNennung von Immowelt als Quelle erhalten Sie hier:Bild1: http://ots.de/DoccZUBild2: http://ots.de/jooedfBerechnungsrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 14 deutschenStädten über 500.000 Einwohnern waren 250.000 auf immowelt.deinserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich die Angeboteberücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben denMedian der jeweils im 1. Halbjahr 2008 und 2018 angebotenenMietwohnungen und -häuser wieder. Die Mietpreise spiegeln den Mediander Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist dermittlere Wert der Angebotspreise. Die Leerstandsquoten der einzelnenStädte stammen aus dem CBRE-empirica-Leerstandsindex.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.* Google Analytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell