"Die Mieten der Pflegeschulen müssen refinanziert werden" / Sozialpolitische Sprecherin der CDU Schleswig-Holstein weist auf Regelungslücke hin

Berlin/Kiel (ots) - Angesichts des großen Fachkräftemangels in derPflege müssen auch nach der Einführung der neuen Pflegeausbildung abdem Jahr 2020 die Ausbildungskapazitäten der Pflegeschulen gesichertwerden. Derzeit gibt es aber eine Regelungslücke für dieAltenpflegeschulen. "Die Mieten der Altenpflegeschulen müssenrefinanziert werden. Wir brauchen jeden Schulplatz, denn in derPflege müssen wir ausbilden, ausbilden, ausbilden!" Darauf wies diesozialpolitische Sprecherin der CDU-LandtagsfraktionSchleswig-Holstein, Katja Rathje-Hoffmann, am Montag bei einemGespräch mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste(bpa) in Berlin hin.Während Krankenpflegeschulen ihre Mietkosten über dasKrankenhausfinanzierungsgesetz refinanzieren können, fehlt eineentsprechende Möglichkeit für die Altenpflegeschulen ab dem Jahr2020. Ab diesem Zeitpunkt gilt das neue Pflegeberufegesetz, was eineRefinanzierung der Investkosten, zu denen auch die Miete zählt, überden Ausbildungsfonds ausdrücklich ausschließt."Wir brauchen hier eine schnelle und unbürokratische Lösung, damitdie Altenpflegeschulen wissen, wie sie ab 2020 ihre Mieten bezahlenkönnen. Ich appelliere an Bund und Länder sich umgehend zusammen zusetzen und Rechtssicherheit zu schaffen", so Rathje-Hoffmann.Der bpa unterstützt diese Position. "Wir brauchen jedenPflege-Azubi. Wir können es uns daher nicht erlauben, einen einzigenSchulplatz zu verlieren. Bisher ist aber die Frage ungeklärt, wie dieAltenpflegeschulen künftig ihre Mieten bezahlen sollen. Es wärewünschenswert, wenn der Bundesrat bei dem Beschluss derPflegeberufe-Finanzierungsverordnung am 21. September zu einer Lösungkommt", so Bernd Tews, Geschäftsführer des bpa. "Sollte es aufBundesebene keine rechtzeitige Entscheidung geben, müssen die Länderdie Mieten der Altenpflegeschulen kurzfristig fördern."