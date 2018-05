Mieten in den Bundesliga-Städten: München locker Meister, Schalke abgeschlagen Letzter

Nürnberg (ots) - Bundesliga-Städte im Mietpreis-Check vonimmowelt.de: München mit Mieten von 17,40 Euro pro Quadratmeter mitgroßem Abstand deutscher Wohn-Meister / Schalke (5,40 Euro) undGladbach (6,30 Euro) auf den Abstiegsrängen, Leipzig (6,40 Euro) aufRang 16 in der Relegation / 2. Liga: St. Pauli (13,90 Euro) Spitze,Aue (4,70 Euro) auf Platz 18München ist nicht nur in der Fußball-Bundesliga das Maß allerDinge, auch bei den Mietpreisen liegt die bayerische Landeshauptstadtuneinholbar an der Spitze. Im Median 17,40 Euro zahlenWohnungssuchende in München derzeit pro Quadratmeter. Zu diesemErgebnis kommt eine Mietpreis-Analyse der Städte aller 36Bundesligisten von immowelt.de. Sowohl in der Bundesliga-Tabelle alsauch in der Mietpreis-Rangliste ist die Differenz zu denZweitplatzierten enorm. Beim Fußball sind es 21 Punkte der Bayern aufSchalke, bei den Mieten 4,00 Euro pro Quadratmeter von München aufFrankfurt (13,40 Euro). Auf den weiteren Plätzen befinden sich dieSchwabenmetropole Stuttgart (12,00 Euro) und Freiburg im Breisgau(11,90 Euro).Enger Abstiegskampf: Dortmund am rettenden UferBeim Kampf gegen den Abstieg geht es deutlich enger zu als um denMeistertitel - wenngleich in der Mietpreis-Liga Städte amTabellenende landen, die beim Fußball um die internationalen Plätzekämpfen. Zwischen Platz 15 und Platz 17 liegen gerade einmal 40 Centbei den Mietpreisen. Dortmund (6,70 Euro) konnte sich gerade noch vordem Abstieg retten, während Leipzig (6,40 Euro) in die Relegationmuss und Mönchengladbach (6,30 Euro) ganz knapp dahinter auf einemdirekten Abstiegsplatz liegt. Eine Parallele zum Fußball: Der Abstandzum Letzten ist bei beiden Tabellen groß. Bei den Mieten liegtSchalke mit 5,40 Euro pro Quadratmeter abgeschlagen auf Rang 18. Inder Fußball-Bundesliga war für Köln (10,60 Euro) - bei den Mieten imgesicherten Mittelfeld - hingegen der Gang in die 2. Liga frühzeitigbesiegelt.2. Liga: St. Pauli und Ingolstadt erstligareifIm Unterhaus war die Fußball-Saison so eng wie nie - nahezu jedesTeam konnte kurz vor Schluss noch auf- oder absteigen. In derMietpreis-Tabelle sind die Abstände größer. St. Pauli (13,90 Euro)dreht einsam seine Runden an der Tabellenspitze - selbst in der 1.Liga würden die Mieten zu Platz 2 hinter München reichen. Erst mitgebührendem Abstand folgt Ingolstadt (11,60 Euro) auf Rang 2.Zwischen Berlin (11,00 Euro) und Regensburg (10,99 Euro) entscheidetnur ein Cent über Relegation oder weiter 2. Liga. Düsseldorf (10,10Euro), Nürnberg (9,80 Euro) und Kiel (7,60 Euro), die allesamtfußballerisch am besten waren, belegen in der Mietpreis-Liga Plätzeim Mittelfeld. Am unteren Tabellenende befinden sich Bochum (6,80Euro) und Duisburg (5,80 Euro). Schlusslicht ist Aue (4,70 Euro): ImErzgebirge sind die Mieten ein Drittel so teuer wie auf St. Pauli.Grafiken in druckfähiger Auflösung zu den Mietpreis-Tabellenstehen hier zum Download bereit:1. Liga: http://ots.de/rHuvYU2. Liga: http://ots.de/tsn7KhBerechnungsgrundlage: Datenbasis für die Berechnung der Mietpreisein den Städten bzw. Stadtteilen der 36 Bundesliga-Mannschaften waren224.160 auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabei wurdenausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragtwurden. Die Preise geben jeweils den Median der zwischen August 2017und April 2018 angebotenen Mietwohnungen und -häuser wieder. DieMietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietungwider. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. ZurBerechnung der Mietpreise für Hoffenheim wurden die Angebote inSinsheim analysiert.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell