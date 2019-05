Miete vs. Kaufkraft: In München, Frankfurt und Berlin frisst Wohnen am meisten Einkommen

Nürnberg (ots) - Die Kaufkraft in München liegt 34 Prozent überdem Deutschlandmittel, die Mieten sind allerdings 138 Prozent höher /Auch in Frankfurt und Stuttgart sind die Mietpreise dem verfügbarenEinkommen enteilt / In Berlin liegt die Kaufkraft 9 Prozent unter demdeutschen Durchschnitt, die Mieten aber 54 Prozent darüber / Diereichsten Landkreise mit hohen Mieten liegen um München und FrankfurtHohe Einkommen, noch höhere Mieten - besonders in München undFrankfurt sind die Mieten der Kaufkraft weit enteilt. Das zeigt eineAnalyse von immowelt.de, bei der die Kaltmieten mit derdurchschnittlichen Kaufkraft pro Kopf in den Stadtkreisen über500.000 Einwohnern sowie den reichsten Landkreisen Deutschlandsverglichen wurden. Den größten Unterschied gibt es demnach inMünchen. Die bayerische Landeshauptstadt lockt aufgrund zahlreichergut bezahlter Jobs immer mehr Menschen an. Die Bewohner verzeichneneine jährliche Kaufkraft von 31.925 Euro pro Kopf. Damit haben sie imDurchschnitt 34 Prozent mehr Geld für Konsum und Lebenshaltungskostenzur Verfügung als der Durchschnittsdeutsche, dem hierfür 23.779 Eurobleiben. Münchner verdienen also in der Regel mehr, sie müssen aberauch mit deutlich größeren Ausgaben fürs Wohnen rechnen: Denn mitQuadratmeterpreisen von im Median 18,10 Euro befinden sich die Mieten138 Prozent über dem Bundesmittel von 7,60 Euro.Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Frankfurt am Main. Dasverfügbare Einkommen pro Einwohner liegt, auch aufgrund gut dotierterJobs in der Bankenbranche, 14 Prozent über dem Deutschlandwert - dieMieten übertreffen diesen allerdings um 83 Prozent. Im Mittel 13,90Euro pro Quadratmeter kostet in Frankfurt eine Mietwohnung. InStuttgart liegt das verfügbare Einkommen 13 Prozent über demBundesdurchschnitt, die Miete 64 Prozent.Berlin: Kaufkraft unter, Mieten über SchnittDie große Attraktivität Berlins und der daraus folgende Zuzugführten dazu, dass die Mieten in den vergangenen Jahren explodiertsind. Mit 11,70 Euro pro Quadratmeter müssen Mieter rechnen, was 54Prozent mehr sind als das Deutschlandmittel. Doch im Gegensatz zuMünchen oder Frankfurt ist das verfügbare Einkommenunterdurchschnittlich. Die Kaufkraft pro Einwohner in Berlin liegtbei 21.689 Euro und somit 9 Prozent unter dem Bundesmittel - auch inder Hauptstadt sind die Mieten dem Einkommen spürbar enteilt.Allerdings gibt es unter den untersuchten Städten auch solche, indenen Kaufkraft und Mieten auf einem Niveau unterhalb desDeutschlandschnitts liegen. In Leipzig sind sowohl das verfügbareEinkommen als auch die Wohnkosten 13 Prozent darunter. In Essen liegtdie Kaufkraft (-4 Prozent) sogar näher am Deutschlandmittel als dieMieten (-9 Prozent).Deutschlands reichste Landkreise: Starnberg und HochtaunusAuch beim Blick auf die reichsten Landkreise Deutschlands zeigtsich, dass die Strahlkraft der Großstädte häufig bis ins Umlandreicht. Die Landkreise mit dem höchsten verfügbaren Einkommen liegenallesamt in den Einzugsgebieten von München, Frankfurt oderStuttgart. Die Bewohner im reichsten Landkreis Starnberg haben zwarpro Kopf 43 Prozent mehr Kaufkraft als im Rest der Republik - für dasLeben zwischen Alpen und München müssen sie aber eine um 79 Prozenthöhere Miete bezahlen (13,60 Euro). Im benachbarten Landkreis Münchensind die Mietpreise mit 14,50 Euro pro Quadratmeter sogar noch teurerund mit 91 Prozent fast doppelt so hoch wie im Deutschlandmittel. DieKaufkraft liegt allerdings nur 37 Prozent darüber.Der zweitreichste aller Landkreise liegt im Nordwesten Frankfurts- im Hochtaunuskreis ist das verfügbare Einkommen 38 Prozent höherals deutschlandweit. Allerdings machen sich die teuren Preise derBankenmetropole auch hier bemerkbar. Mietimmobilien werden inzwischenfür 11,10 Euro pro Quadratmeter angeboten, was 46 Prozent mehr sindals im Bundesmittel.Eine Grafik in druckfähiger Auflösung zu den untersuchten Stadt-und Landkreisen finden Sie hier: http://ots.de/TginzPAusführliche Tabellen zu den untersuchten Kreisen können Sie hierherunterladen: http://ots.de/6snJQKBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den untersuchten13 Stadtkreisen über 500.000 Einwohnern und den Landkreisen mit derhöchsten Kaufkraft waren 220.000 Mietwohnungen und -häuser, die 2018auf immowelt.de inseriert wurden. Dabei wurden ausschließlich dieAngebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. DieMietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietungwider. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. DieVergleichsdaten zur Kaufkraft 2019 pro Einwohner stammen aus einer am13. Dezember 2018 veröffentlichten Pressemitteilung der Gesellschaftfür Konsumforschung (GfK).Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://www.immowelt-group.com/presse.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 50 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.* Google Analytics; Stand: Januar 2019Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell