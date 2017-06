Miele und Steelco bündeln Kräfte / Deutlicher Ausbau der Medizintechnik-Sparte / Miele übernimmt Anteilsmehrheit

Gütersloh/Riese Pio X (ots) - Die Familienkonzerne Miele undSteelco haben vereinbart, ihre Kräfte zu bündeln. Hierzu zählt, dassMiele die Mehrheit der Anteile des italienischenMedizintechnik-Herstellers übernimmt. Damit wächst dieMedizintechnik-Sparte der Miele Gruppe um etwa ein Drittel auf rund250 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Übergreifendes Ziel ist, denKunden ein noch leistungsfähigeres Produktportfolio sowiebestmöglichen Service zu bieten, vor und nach dem Kauf. DieVereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung derKartellbehörden.Miele zählt zu den weltweit renommierten Herstellern vonReinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräten fürmedizinische Einrichtungen und Labore. Hierzu gehört auch dasProjektgeschäft zur Planung und Ausstattung der zentralenSterilgutversorgung (ZSVA) in Kliniken. "Gemeinsam mit Steelco könnenwir unseren Anspruch auf die Qualitäts- und Innovationsführerschaftjetzt mit einem deutlich vergrößerten Produktportfolio verbinden undso unsere Marktposition weiter ausbauen", sagt Andreas Barduna,kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs Miele Professional. DenGeschäftsbereich Hausgeräte hinzugerechnet, erzielte die Miele Gruppeim vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 3,71 Mrd. Euround beschäftigt heute 19.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterweltweit.Die von Steelco produzierten Reinigungs-, Desinfektions- undSterilisationsgeräte sind hauptsächlich für den Einsatz in Klinikenund in der Pharmaproduktion bestimmt und sind im Markt hochangesehen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitzin Riese Pio X in der norditalienischen Provinz Treviso. DasUnternehmen beschäftigt etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,erzielte 2016 einen Umsatz von 71 Millionen Euro und verzeichnet seitJahren zweistellige Wachstumsraten. Wie Miele ist Steelco ein werte-und qualitätsorientiertes Familienunternehmen, dessen Gründer undGesellschafter aktiv im Unternehmen tätig sind und dies auch weiterbleiben.Steelco-Gründer bleiben in der FührungSo behält der Gründer und CEO Ottorino Casonato die operativeLeitung vor Ort, verstärkt durch die Mitgründer Fabio Zardini undIvone Capovilla sowie seine Tochter Nicoletta Casonato. DasAufsichtsgremium der Steelco Group wird mehrheitlich durch Mielebesetzt sein. "Für uns ist Miele ein starker und verlässlicherPartner für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft, der hervorragend zuuns passt", sagt Ottorino Casonato.Portfolio deutlich erweitertWelche Potenziale die neue Allianz bietet, zeigt ein Blick auf diestrategische Aufstellung beider Unternehmen. So unterhält Miele inseinen Kernmärkten flächendeckende und leistungsfähige eigeneVertriebs- und Servicestrukturen, während Steelco in mehr als 100Ländern über starke Händlernetze verfügt. Ein weiterer zentralerAktivposten der Miele-Medizintechnik sind die zahlreichenpatentierten Alleinstellungsmerkmale der aktuellen oder inEntwicklung befindlichen Gerätegenerationen. Die Steelco Groupwiederum bietet im Bereich Desinfektion und Sterilisation ein nochbreiteres und sehr kundenorientiertes Produktportfolio. Außerdem istSteelco im - für Miele neuen - Spezialsegment der Aufbereitung vonKomponenten der Pharma-Produktion sehr erfolgreich vertreten.Maßgeschneiderte Produktlösungen und VermarktungIm Sinne maßgeschneiderter Produktlösungen und kundenspezifischerBetreuung ist geplant, das ZSVA-Projektgeschäft unter dem Dach derneuen Tochter zusammenzuführen und auch unter der Marke Steelco zuvermarkten. Damit geht einher, dass die Sterilisatoren undContainerwaschanlagen der Miele Gruppe künftig komplett bei der FirmaSteelco produziert werden, als neuem Mitglied der Miele Gruppe. Fürdas Miele-Werk in Bürmoos bei Salzburg mit 270 Beschäftigten bedeutetdies, dass die Produktion dieser Gerätegruppen im Verlauf deskommenden Jahres schrittweise ausläuft. Bis zu 80 Arbeitsplätzekönnen davon direkt oder indirekt betroffen sein. Hierzu wird es wiebei Miele üblich, partnerschaftliche und lösungsorientierte Gesprächemit dem Betriebsrat geben. Soweit Bereitschaft zum Umzug besteht undbei passender Qualifikation werden auch Ersatzarbeitsplätze ananderen Standorten der Miele Gruppe angeboten.Standortgarantie für Miele-Werk BürmoosDas Werk Bürmoos wird als Komponentenwerk für Schalterblenden,Körbe und Einsätze sowie Spülräume fortgeführt, mit dem bekannt hohenQualitäts- und Innovationsanspruch und in hohen Stückzahlen.Verbunden ist dies mit einer ausdrücklichen Standortgarantie fürzunächst vier Jahre. "Damit bleibt ausreichend Zeit, für den StandortBürmoos nachhaltig wettbewerbsfähige Kostenstrukturensicherzustellen", sagt Michael Krimpmann, technischer Leiter desGeschäftsbereichs Miele Professional; daran werde man gemeinsamarbeiten.Auch die Vermarktungsteams werden kanalspezifischer aufgestellt.So werden die Kundensegmente Arztpraxen, Dental und Labore wie bisherdirekt von den Miele Vertriebsgesellschaften betreut. AnAusschreibungen für ZSVA-Projekte wird sich die Miele Gruppedemgegenüber durch Steelco beteiligen.Hierfür ist geplant, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derMiele Vertriebsgesellschaften Deutschland, Österreich und Schweiz,die mit der Vermarktung von ZSVA-Projekten betraut sind, in einerdeutschen Steelco-Tochter mit Sitz im Raum Güterslohzusammenzuführen. Geschäftsführer dieses Unternehmens wird ChristianBullmann sein, derzeit Leiter Professional Projektgeschäft in derMiele Vertriebsgesellschaft Deutschland. Gespräche zur Arbeitsteilungin den Vertriebsteams weiterer wichtiger Märkte folgen zeitnah, imSinne bestmöglicher Kundenorientierung und unter Berücksichtigung derjeweiligen Marktbedingungen. Ziel ist, den Miele- und denSteelco-Kunden ein Produkt- und Serviceportfolio zu bieten, das imMarkt seinesgleichen sucht.