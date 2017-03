Miele beteiligt sich mit Venture Capital an jungen Technologiefirmen / Neues Tochterunternehmen gegründet

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Gütersloh (ots) - Das Unternehmen Miele gilt nicht nur alsInbegriff für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Hausgeräten -sondern auch als führend auf zukunftsweisenden Feldern wie Smart Homeoder Industrie 4.0. Entsprechendes gilt für innovativeGeschäftsmodelle rund um den Einsatz von Elektrogeräten in Haushalt,Gewerbe oder medizinischen Einrichtungen. Auf dieser Basis verstärktMiele jetzt seine Unterstützung junger Unternehmen mitaussichtsreichen Ideen und Technologien, die an einem engagierten undfinanzstarken Partner interessiert sind.Um solche Unternehmen systematisch zu identifizieren und ihnenauch Kapital zur Verfügung zu stellen, hat der Gütersloher Konzernein neues Tochterunternehmen gegründet, die Miele Venture CapitalGmbH. Hier bündelt und intensiviert die Miele Gruppe ihre Projektezur Zusammenarbeit mit vielversprechenden Start-up-Unternehmen.Thematisch fokussiert sich die Miele Venture Capital GmbH aufkreative Lösungen, die zu den Produkten, Services,Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodellen oder Fertigungsprozessen vonMiele gut passen könnten. Die Kooperationsformen reichen vongemeinsamen Entwicklungsprojekten oder Managementunterstützung bishin zu einer direkten Kapitalbeteiligung.Laut Olaf Bartsch, Geschäftsführer Finanzen und Hauptverwaltungder Miele Gruppe, sei die Beteiligung an jungenTechnologieunternehmen für Miele eine strategische Investition, diesich für alle Beteiligten nachhaltig auszahlen solle. Alles andere,so Bartsch weiter, würde auch nicht zu Miele passen.Die Führung der Miele Venture Capital GmbH liegt in den Händen vonPeter Hübinger (Leiter des Geschäftsbereiches "Smart Home" der MieleGruppe sowie des Gütersloher Werkes Electronic), Dr. Christian Kluge(Leiter Zentralbereich Controlling) sowie Gernot Trettenbrein (LeiterGeschäftsbereich Hausgeräte International). Alle drei sind alsGeschäftsführer der GmbH eingetragen und nehmen diese neue Funktionzusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben wahr.(Kontakt für Unternehmen: mvc@miele.com)Medienkontakt:Carsten PrudentTelefon: +49 (0)5241/89-1951E-Mail: carsten.prudent@miele.deMiele & Cie. KGZentralbereichPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitCarl-Miele-Straße 2933332 GüterslohTelefon: 05241 89-1953Fax: 05241 89-1950presse@miele.dewww.miele-presse.deFolgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/Miele_PresseOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuell