Gütersloh/Berlin (ots) -Zur letzten IFA hatte Miele den revolutionär neuen Dialoggarerpräsentiert. Jetzt bringt ein Start-up mit Namen MChef die dazupassende Spitzengastronomie nach Hause: Anspruchsvolle Drei-GängeMenüs, die Zutaten auf eleganten Porzellantellern platziert - undbereit für die Vollendung im Dialoggarer des Kunden. Der weltweiteinzigartige Gourmet-Service startet ab September inNordrhein-Westfalen und ab Jahreswechsel auch bundesweit.Darf es als Vorspeise Tatar vom Ikarimi-Lachs sein, mitmarinierten Garnelen und kleinem Salat? Danach Rinderfilet "HerefordPrime" mit Rotweinjus, Gemüsestreifen und Kartoffel-Trüffel-Gratin?Und zum Dessert vielleicht Baumkuchen-Tiramisu mit Beerenragout undgefüllten Amarettini? Diese und weitere 16 Gerichte, darunter auchVegetarisches oder Veganes und spezielle Kreationen für Kinder,stehen auf der Menüliste von Martin Eilerts, Gründer und CEO derFirma MChef in Bielefeld.Zielgruppe des neuen Gourmet-Services sind alle Kundinnen undKunden, die einen Dialoggarer in ihrer Küche haben und zu Hause wiein ihrem Lieblingsrestaurant essen möchten. "Das kann bei einerrepräsentativen Dinner-Party sein, einem Familienfest oder beimstimmungsvollen Abend zu zweit", sagt Martin Eilerts. Wer bis 12.30Uhr online ordert, wird am nächsten Vormittag beliefert, und das an365 Tagen im Jahr. Bis zu sechs Gerichte lassen sich in einemDialoggarer gleichzeitig zubereiten. Die durchschnittliche Garzeitbeträgt 20 Minuten. MChef liefert einzelne Gerichte nach Wahl undkomplette Menüs mit drei Gängen. Auf Wunsch beinhaltet die Lieferungden passenden Wein oder Champagner, selbstverständlich in derrichtigen Serviertemperatur.Genuss und Service auf Spitzenniveau"Mit diesem Geschäftsmodell eröffnet MChef eine neue Service- undGenussdimension und unterstreicht zugleich die Innovationskraft derMarke Miele auch jenseits ihrer angestammten Geschäftsfelder", sagtDr. Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der MieleGruppe. Tatsächlich wurden die auf elegantem Porzellan angerichtetenSpeisen speziell für den Dialoggarer kreiert, der seit Juni inDeutschland und Österreich im Handel ist. Vor allem drei seinerEigenschaften kommen dem MChef-Konzept dabei zugute: dassunterschiedliche Zutaten in einem Garvorgang gleichzeitig fertigwerden, und dies in herausragender Qualität und konkurrenzlosschnell. Fehler bei der Zubereitung sind praktisch ausgeschlossen,denn Kunden müssen die fertig angerichteten Teller nur noch in denDialoggarer geben, der dann direkt aus der MChef-App mit denpassenden Einstellungen gestartet wird.Martin Eilerts war in der Unternehmensberatung und alsGeschäftsführer eines mittelständigen Unternehmens tätig, bevor erdas MChef-Konzept entwickelte. Seine Gastronomie-Erfahrung auserstklassigen Hotels und Restaurants kommt dem gelernten Koch undstudierten Kaufmann bei MChef zugute. "MChef machtSpitzengastronomie, die zum Gast kommt", so lautet die Vision desBielefelder Start-ups. Entsprechend hoch sind dieQualitätsanforderungen an die Zulieferer, den Service und dieLieferung.Verpackung und Transportboxen zum Patent angemeldetFür seine Verpackungslösung auf Porzellan und die innovativeTransportbox hat MChef Patente beantragt, denn auf Porzellan fertigangerichtete Gerichte per Kurier zu versenden ist neu. DieTransportbox nimmt bis zu acht Gerichte, Wein und Champagner in biszu vier verschiedenen Klimazonen zwischen -18°C und +18°C auf undhält die Lieferung auf dem Weg zum Kunden bis zu 24 Stunden langfrisch. Einmal der Box entnommen, lassen sich die Menüs beientsprechender Temperatur bis zu fünf Tage lagern. DieTransportverpackung samt benutztem Geschirr wird im Mehrwegsystemdurch einen Paketdienst wieder abgeholt.Nach dem Start im Pilotmarkt Nordrhein-Westfalen im Herbst wirdMChef ab Januar bundesweit lieferfähig sein. Vorstellbar ist, diesesneue Angebot weiter auszudehnen. Miele-Geschäftsführer Axel Kniehl:"Für kulinarischen Service auf diesem Niveau gibt es auch in anderenLändern Bedarf." (Weitere Informationen: www.mchef.de)