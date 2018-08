Miele-Weltneuheit zur IFA: Geschirrspüler mit PowerDisk startet und dosiert autonom / Messemotto: #LifeBeyondOrdinary (FOTO)

Gütersloh/Berlin (ots) -Als Höhepunkt seiner IFA-Pressekonferenz enthüllte Miele heute dieneue Geschirrspüler-Generation G 7000 mit AutoDos und PowerDisk: Dieim Markt einzigartige Systemlösung dosiert den Reiniger automatischund verwendet ein eigens hierfür entwickeltes und besondersreinigungsstarkes Pulvergranulat. Weitere Highlights sind neueFlaggschiff-Modelle bei den Waschmaschinen, Kochfeldern undKaffeevollautomaten - sowie ein weltweit einzigartigerGourmet-Service mit Namen MChef. Präsentiert wurden die IFA-Neuheitenvon den beiden Geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Markus Mieleund Dr. Reinhard Zinkann sowie von Dr. Axel Kniehl, GeschäftsführerMarketing und Vertrieb der Miele Gruppe.Scheinbar Unmögliches möglich zu machen - das verspricht Mieleseinen Gästen auf der IFA 2018, in Anlehnung an das Messemotto#LifeBeyondOrdinary. "In besonderer Weise gilt dies für unsere neuen,weitgehend autonomen Geschirrspüler der Generation 7000", so MarkusMiele auf der traditionellen Pressekonferenz zum IFA-Auftakt. Dankautomatischer Dosierung und der umfassenden mobilenProgrammieroptionen müsse man nur noch ein- und ausräumen und etwaeinmal im Monat die PowerDisk austauschen, die mit Reiniger für etwa20 Spülgänge befüllt ist. Miele: "Den Rest erledigt das Gerät fürSie."Reinhard Zinkann beschrieb die Vorzüge der neuen FunktionSingleWash, mit der sich selbst Einzelteile umweltfreundlich undeffizient waschen lassen: "Kein schlechtes Gewissen mehr, wenn manden Lieblingspulli mal alleine wäscht, und auch kein langes Wartenmehr auf die nächste Trommelladung." Noch mehr Flexibilität füranspruchsvolle Kaffeegenießer biete das neue Spitzenmodell derStand-Kaffeevollautomaten der Baureihe CM7, das als einziges Gerätseiner Art gleich drei Kaffeesorten bereithalten kann. Last but notleast präsentierte Zinkann das neue Vollflächen-Induktionskochfeldvon Miele, auf dem sich bis zu sechs Töpfe und Pfannen nach Beliebenhin- und herschieben lassen, sanft und nahezu lautlos und unterMitnahme der eingestellten Leistungsstufe. Die Anzeige desZahlenstrangs läuft ebenfalls mit.Neuland betritt Miele auch auf ganz anderem Gebiet - mit dem neuenGourmet-Service MChef, der Spitzengastronomie nach Hause bringt.Hinter MChef steht das gleichnamige Bielefelder Start-up, an demMiele mehrheitlich beteiligt ist. Konkret geht es um die Lieferungexquisiter Gerichte zur Zubereitung im Dialoggarer des Kunden. DenDialoggarer hatte Miele zur IFA vor einem Jahr enthüllt. Vor wenigenWochen ist das revolutionär neue Kochgerät, das herkömmlicheGarverfahren mit sanft einwirkenden elektromagnetischen Wellenkombiniert, erfolgreich in den Markt gestartet."Mit seinen raffinierten Rezepten, feinen Zutaten, dem Anrichtenauf edlem Porzellan und der cleveren Logistik ist MChef weltweit ohneBeispiel", sagte Axel Kniehl. Bis zu sechs Teller lassen sichgleichzeitig im Dialoggarer zubereiten, bei durchschnittlich 20Minuten Garzeit. Wann es losgeht, verriet MChef-Gründer und -CEOMartin Eilerts: "Ab September geht es in Nordrhein-Westfalen los, undab Anfang nächsten Jahres starten wir bundesweit."Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter vonPremium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen,Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen,Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler,Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowieReinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinischeEinrichtungen und Laboratorien (Geschäftsbereich Professional). Das1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte inDeutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China undRumänien. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2017/18 rund 4,1Milliarden Euro, wovon 70 Prozent außerhalb Deutschlands erzieltwurden. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenenVertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweitbeschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmenetwa 20.100 Menschen, 11.200 davon in Deutschland. Der Hauptsitz desUnternehmens ist Gütersloh in Westfalen.DOWNLOAD Text und Foto sowie aller weiterer Pressemittteilungen zuden IFA-Neuheiten unter: http://ots.de/N1VoTxFolgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/Miele_PressePressekontakt:Carsten PrudentMiele & Cie. KGLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 (0)5241/89-1951E-Mail: carsten.prudent@miele.comwww.miele-presse.deOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuell