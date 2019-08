Miele Gruppe meldet 1,5 Prozent Umsatzplus / 4,16 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 / Investitionen in Zukunftsfelder werden weiter forciert (FOTO)

Gütersloh (ots) -Trotz einer empfindlich abgekühlten Konjunktur weltweit undverschärfter Wettbewerbsintensität ist die Miele Gruppe weitergewachsen. 4,16 Milliarden Euro Umsatz erreichte der weltweitführende Hersteller von Premium-Hausgeräten im Geschäftsjahr 2018/19,das am 30. Juni 2019 geendet hat. Dies entspricht einem Plus von 1,5Prozent. Ohne das Geschäft der koreanischen Tochter Yujin Robot, dieerstmals in die Konzernrechnung einbezogen ist, läge derGruppenumsatz um 0,2 Prozent über dem Vorjahr. Im 120. Jahr desBestehens von Miele wurde die bislang größte Produkteinführungerfolgreich umgesetzt und so die Basis für künftiges Wachstumgestärkt. Mit 20.221 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt derBeschäftigungsstand auf dem Niveau des Vorjahres. Im Berichtsjahrwurden 256 Millionen Euro investiert.In Anbetracht der durchwachsenen Rahmenbedingungen bewertet dieMiele-Geschäftsleitung den moderaten Zuwachs beim Konzernumsatz alsein "positives und vielversprechendes Signal". Zwar bestünden dieaktuellen Konjunkturrisiken weiter fort und habe sich auch dasWettbewerbsumfeld nachhaltig verändert, etwa durch einenpreisaggressiveren Auftritt asiatischer Konzerne. Dennoch habe mansich zum Ziel gesetzt, im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 und darüberhinaus wieder stärker zu wachsen.Hierfür setzt Miele beispielsweise auf die Erschließung neuerGeschäftsfelder und eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung derinternen Aufstellung in Entwicklung, Produktion, Vermarktung undAdministration. Für diese und weitere Zwecke werden in erheblichemUmfang zusätzliche Investitionsmittel bereitgestellt. Zu den erstenSchritten zählen der Ausbau des Bereichs Smart Home und derAktivitäten der Beteiligungstochter Miele Venture Capital GmbH.Basis für weiteres Wachstum bleibt das kompromisslose Bekenntniszu Qualität, Kundennutzen, begeisternden Innovationen und zeitloserEleganz. So ist Miele bei den Produkten bereits heute richtigaufgestellt, um über alle Konjunkturzyklen hinweg seine Marktpositionweiter zu stärken. Mit dem erfolgreichen Marktstart derEinbaugeräte-Generation 7000 beispielsweise bekräftigt Miele seinenAnspruch, wie keine zweite Marke der Branche für ein faszinierendesKocherlebnis und stilvollen Genuss zu stehen. Zugleich ist dieserLaunch die größte Produkteinführung der Unternehmensgeschichte - mit15 Produktgruppen, fast 3.000 Modellvarianten, zehn beteiligtenMiele-Werken, einer Reihe von exklusiven smarten Features und einerUmsatzdimension von zwei Milliarden Euro. Schon seit letztem Herbstist der Geschirrspüler G 7000 im Handel, mit AutoDos und PowerDisk,dem weltweit ersten automatischen Pulverdosiersystem fürGeschirrreinigung im Haushalt.Im Bereich Bodenpflege steigt der langjährige Marktführer bei denklassischen Bodenstaubsaugern ab Herbst auch in das junge Boomsegmentder kabellosen Handstaubsauger ein. Der Triflex HX1 von Miele istbesonders flexibel einsetzbar und punktet auch bei Saugkraft undAkkupower. Die ersten Reaktionen aus dem Handel sind äußerstvielversprechend.Umfassender Relaunch für die WäschepflegeÜber alle Produktgruppen hinweg bietet Miele seinen Kundinnen undKunden noch bessere Ausstattung für ihr Geld - so etwa bei derAktionsreihe "Series 120", die Miele zum 120-jährigen Jubiläumaufgelegt hat. Auch bei den Waschmaschinen und Trocknern gibt es zurIFA Anfang September viel Neues, darunter noch kürzereProgrammlaufzeiten, neue Designvarianten und ein deutlichklimafreundlicheres Kältemittel im Trockner.Zusätzliche Spielräume für den besonders umkämpften Bereich derEinstiegsmaschinen eröffnet das neue Waschmaschinenwerk der MieleGruppe im polnischen Ksawerów, das Anfang 2020 planmäßig dieProduktion startet. Parallel wird der Standort Gütersloh weitergestärkt - als Leitwerk der Wäschepflegesparte mit ihren dann dreiStandorten Gütersloh, Ksawerów und Unicov (Tschechien).Starke Zuwächse in Teilen Europas und den USAIn Deutschland hat Miele in einem abgekühlten undwettbewerbsintensiven Markt 1,2 Milliarden Euro Umsatz erzielt, waseinem Rückgang um 0,3 Prozent entspricht. Die Position alsumsatzstärkste Marke für große Hausgeräte im deutschenElektrofachhandel und im Küchenfachhandel konnte weiter gefestigtwerden.Außerhalb Deutschlands hat sich das Geschäft in den USA,Österreich, der Schweiz, Japan und Korea weiter sehr gut entwickelt.In Ländern wie Italien, Griechenland und Spanien zeigt sich - nachzum Teil längerer Durststrecke infolge der Finanzkrise - wieder einerobuste Dynamik. Auch in Osteuropa hat Miele fast durchweg deutlichhinzugewonnen. Spürbare Rückgänge sind in China zu verzeichnen, wostaatliche Restriktionen den Immobilienhandel erschweren. In Hongkongdämpfen die politischen Unruhen das Geschäft und in der Türkeischlägt weiterhin der Verfall der türkischen Lira negativ zu Buche.Miele Professional wächst überproportionalIm Geschäftsbereich Professional hat die Miele Gruppe inklusiveder italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group 621 MillionenEuro Umsatz erzielt; dies sind 5,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor.Bewährt hat sich die Arbeitsteilung, nach der alle Aktivitäten zurAusstattung der zentralen Sterilgutversorgung in Kliniken bei Steelcogebündelt werden. Im Gegenzug fokussiert sich Miele auf dieKundensegmente Praxen und Labore. Insgesamt gewinnt die Miele Gruppein der Medizin- und Labortechnik überproportional hinzu, bei weltweitinsgesamt gebremster Investitionstätigkeit in diesem Bereich.Entsprechendes gilt, dank einer neuen, grundlegend verbessertenGerätegeneration, für die Kleingewerbe-Waschmaschinen ("KleineRiesen").Investitionen bleiben auf hohem NiveauIm abgelaufenen Geschäftsjahr hat Miele insgesamt 256 MillionenEuro investiert, was dem zweithöchsten Jahreswert überhauptentspricht. Rund 180 Millionen Euro flossen in die Entwicklung neuerGeräte sowie in Ausbau, Umrüstung und Modernisierung desinternationalen Produktionsverbunds der Miele Gruppe (davon 60Prozent in Deutschland). Markante Posten sind etwa Entwicklung undProduktionsstart der Generation 7000 (Geschirrspüler und Kochgeräte)und des Staubsaugers Triflex HX1 sowie der Aufbau des Werkes inKsawerów. Am Hauptsitz Gütersloh wurde insbesondere in neue, zum Teilzusätzliche Produktionsanlagen für das Waschmaschinenwerk investiert.Zugleich wurden die weltweiten Vermarktungsstrukturen weiterausgebaut. So kamen auch im Berichtsjahr neue Flagship-Stores hinzu("Miele Experience Center"), etwa in Amsterdam, Bilbao, Danzig, Kiewund Toronto. Ein weiteres Zeichen setzt Miele durch die Gründungeiner Vertriebstochter in Brasilien. Bei Fläche und Einwohnern istBrasilien das fünftgrößte Land der Erde, mit solidenKonjunkturprognosen, schnell wachsender Mittelschicht und großerdeutscher Community in São Paulo. Bereits letzten Herbst ist dieVertriebsgesellschaft Thailand offiziell gestartet. Deutschlandeingeschlossen, ist Miele damit in 50 Ländern durch eigeneVertriebsgesellschaften vertreten.Hoher Personalstand in Deutschland und weltweitZum Stichtag 30. Juni 2019 beschäftigte die Miele Gruppe 20.221Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit ist der Beschäftigungstandauf hohem Niveau konstant. Zuwächse ergeben sich zum Beispiel aus dererstmaligen Einbeziehung von Yujin Robot (154 Beschäftigte). Dochauch in der Mehrzahl der Vertriebsgesellschaften, in einigenProduktionswerken im In- und Ausland sowie in der GütersloherHauptverwaltung wurde Personal aufgestockt, dort etwa durch denweiteren Ausbau des Bereichs Smart Home.In Deutschland arbeiten jetzt 11.038 Menschen für Miele, was einenleichten (fluktuationsbedingten) Rückgang um 1,6 Prozent bedeutet.Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2019 (1. September) werden andeutschen Standorten erneut etwa 500 junge Menschen einen von 30kaufmännischen oder technischen Berufen erlernen (davon etwa 110 alsduale Studenten). Damit bleiben auch die Ausbildungsaktivitäten desUnternehmens auf einem hohen Niveau stabil.Die zukunftsgerichtete Personalarbeit ist auch ein Schwerpunkt deskürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichts 2019. Hier gibtMiele einen detaillierten Einblick in sein Verständnis vonnachhaltiger Unternehmensführung, mit 15 strategischenNachhaltigkeitszielen, von der vorbildlichen Umweltleistung bis zurkundenfreundlichen Umsetzung der Digitalisierung, auch mit Blick aufden Datenschutz. Mit diesem Bericht nimmt Miele erstmals Bezug aufdie Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen.Berichtszeitraum sind die Geschäftsjahre 2016/17 und 2017/18. Unterwww.miele.com/nachhaltigkeit ist der Miele Nachhaltigkeitsbericht alsDownload verfügbar.Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter vonPremium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren,Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- undBodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trocknerfür den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- undSterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore(Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmenunterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werkin Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Hinzu kommen die zweiWerke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. DerUmsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/19 rund 4,16 Milliarden Euro(Auslandsanteil rund 71 Prozent). In fast 100 Ländern ist Miele miteigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten.Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführteKonzern etwa 20.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11.050 davon inDeutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.