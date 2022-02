Midea stellt die nächste Generation des S8+ Staubsaugerroboters vor, der in diesem Winter die Wohnung auffrischt

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Midea Robozone Technology hat die Markteinführung des intelligenten automatischen Staubsaugerroboters Midea S8+ bekannt gegeben, der mit seiner automatischen Absaugstation bis zu 30 Tage lang Staub fassen kann. Midea Robozone Technology ist eine Tochtergesellschaft der Midea Group (000333.SZ), die Spitzentechnologie einsetzt und ihre Kernkompetenzen im Bereich Smart Home Reinigungstechnologie und Ökosystem entwickelt.Midea Robozone trägt dazu bei, die Führungsposition der Midea Group bei der Entwicklung intelligenter Reinigungslösungen und -produkte mit erstklassiger Reinigungstechnologie auszubauen. Zu den neuesten Funktionen des Midea S8+ gehören:Automatische Absaugstation fasst bis zu 30 Tage lang Staub- Ein innovatives Design mit zwei Luftkanälen, die sich selbsttätig reinigen, eine Saugleistung von 19000 Pa, ein erstaunlicher Sammelvorgang von 9 Sekunden, ohne dass Rückstände im Staubbehälter des Roboters zurückbleiben.- Dank des selbstdichtenden 2,5-Liter-Staubbeutels und eines Verschlusssystems, das das Austreten von Staub während des Aufnehmens verhindert, bleiben die Hände sauber.- Der Einweg-Staubsaugerbeutel mit großem Fassungsvermögen fasst bis zu 30 Tage lang Staub und Verunreinigungen, nimmt während des Aufladens automatisch Staub auf und verfügt über eine Erinnerungsfunktion für „Beutel voll".Hochfrequenz-Vibrationsmopp macht den Boden sauberer- Automatische Teppicherkennung und selbstregulierende Saugleistung mit starker 4000-Pa-Saugkraft, die in schwer zugänglichen Bereichen Schmutz und Staub von jeder Bodenoberfläche absaugt.- Ausgestattet mit einer neu entworfenen V-förmigen schwimmenden Walzenbürste; Staubentfernungsrate von 95 % mit großer 450ML Staubboxkapazität.- 5200-mAh-Akku mit großer Kapazität, der eine lange Akkulaufzeit von 180 Minuten ermöglicht.Tiefenreinigung für Nass- und Trockenreinigung mit dem Mopp- Ein Ultrafrequenz-Vibrationswisch- und -Moppsystem entfernt hartnäckige Flecken durch vibrierendes Wischen und schrubbt Böden bis zu 500 Mal pro Minute.- Die neue Generation des LDS-Navigationssystems scannt das gesamte Haus präzise, so dass der Roboter auch größere Räume reinigen kann, ohne Bereiche zu übersehen oder doppelt zu bearbeiten. Eine Funktion zum Speichern mehrerer Karten unterstützt die Arbeit in einer mehrstöckigen Wohnumgebung.Vollständige Kontrolle in den Händen der Nutzer- Mehr als 30 Sensoren für intelligentere Erkennung; Teppicherkennungssystem für automatischen Intensivreinigung, Schalter für Teppiche; High-Tech-Erkennung, dynamische AI-Hindernisvermeidung.- Es gibt verschiedene Reinigungsmodi: Automatische Reinigung, selektive Raum- oder Flächenreinigung, Intensivreinigung und Zickzack-Reinigung.- Inklusive WLAN-Konnektivität, Sprachunterstützung mit Alexa und Google sowie App-Unterstützung mit der MSmartLife App.Preisliste und VerfügbarkeitDer Midea S8+ Staubsaugerroboter ist jetzt auf AliExpress (https://www.aliexpress.com/item/1005003807816151.html?spm=5261.campaign_activity_product.ProductList.2.31364edf3phyhd) in schwarz erhältlich. Er ist jetzt auch in Europa erhältlich und wird im Laufe des Jahres 2022 in weiteren wichtigen Regionen eingeführt.Für weitere InformationenFotos, Videos und Informationen zum Midea S8+ Staubsaugerroboter finden Sie unter https://drive.google.com/drive/folders/1xE7WaBLzBvdrhZavxUuPUZGLgc7zEhmf?usp=sharingInformationen zu Midea Robozone TechnologyRobozone ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz, intelligente Roboterprodukte und intelligente Lösungen konzentriert. Robozone verfügt über ein Mehrmarkenportfolio (einschließlich Midea und Toshiba usw.), das die globalen Märkte abdeckt. Midea Robozone Technology ist eine Tochtergesellschaft der Midea Group.Wenn Sie mehr über die Produktpalette der erstklassigen Reinigungsroboter des Unternehmens erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://www.midea-group.com/About-Us/manufacturing/cleaning-appliances.Informationen zur Midea GroupDie Midea Group (000333.SZ) ist ein Fortune-500-Unternehmen mit starkem Geschäftswachstum in verschiedenen Branchen. Wir glauben an die Humanisierung der Technologie. Das bedeutet, dass wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die auf unserem tiefgreifenden Verständnis der menschlichen Natur beruhen und die durch 52 Jahre Exzellenz in der Fertigung und unsere weltweit führende Roboter- und Automatisierungstechnologie umgesetzt werden. Wir tun alles, um uns der Zukunft zu stellen, wir erforschen und erfinden pausenlos, um die Anforderungen unserer Kunden und Nutzer, die sich immer wieder verändern, zu erfüllen.Video https://mma.prnewswire.com/media/1749762/Midea_S8__Product_Video.mp4Pressekontakt:Megan Zheng,megan.zheng@midea.com,+86-13651432680Original-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuell