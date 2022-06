Midea stellt XIAOWEI vor - Reshaping Home Life

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -AI Butler, Family Assistant, Safety Guard, Tech Playmate - der erste Heimservice-Roboter von Midea bietet alles in einem einzigen AI-PaketDer weltweit führende Anbieter von intelligenten Haustechniken Midea stellt XIAOWEI vor, einen Roboter mit intelligenter Technologie, der als KI-Butler, Familienassistent, Sicherheitswächter und technischer Spielkamerad fungieren kann. Der Haushaltsroboter XIAOWEI wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 auf den Markt kommen und als eigenständige Marke WISHUG von der Midea Group etabliert werden.Der Midea-Haushaltsroboter XIAOWEI der ersten Generation ist etwa einen Meter groß und ähnelt einem kindlichen Abbild mit niedlichen Gesichtszügen. „Wir hoffen, dass XIAOWEI das tägliche Leben einer Familie erleichtern kann", sagt Dr. Tang Jian, IEEE Fellow, ACM Distinguished Scientist, CIE Fellow und General Manager des Midea AI Innovation Center.XIAOWEI kann auf intelligente Haushaltsgeräte und IoT-Geräte zugreifen. Wenn XIAOWEI beispielsweise erkennt, dass ein Familienmitglied nach Hause kommt, kann es die Beleuchtung und die Klimaanlage im Voraus einschalten, um eine angenehme Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die Ankunft des Familienmitglieds einzustellen.XIAOWEI ist in der Lage, Familienmitglieder durch den Einsatz von Gesichts- und Körperverfolgungstechnologie zu identifizieren, was den vielseitigen Roboter zu einer zuverlässigen KI-Haushälterin macht, die auch effektive Rundum-Sicherheit bieten kann. Sie können den Roboter anweisen, jede Ecke des Hauses zu besuchen, um das Geschehen im Auge zu behalten und Haushaltsgegenstände, Fernüberwachung und Sicherheitspatrouille zu liefern.Es ist erwähnenswert, dass XIAOWEI auch ein hervorragender Spielkamerad ist; mit seinem eingebauten Projektor und anderen fortschrittlichen Technologien kann er ein mobiles Theater, ein Unterhaltungszentrum und einen interaktiven Spielbereich zu Hause schaffen, um die ganze Familie zu unterhalten.Der XIAOWEI-Roboter ist in der Lage, mit seiner eingebauten 3D-Kamera das Haus in alle Richtungen zu scannen, eine autonome Erkundung und Kartierung durchzuführen, Objektattribute zu identifizieren und semantische Informationen durch seine 3D-Semantikkartierung zusammenzustellen. Durch diese Technologie weiß der Roboter XIAOWEI zum Beispiel, welches das Sofa ist und wo sich das Sofa befindet, und wenn man ihm dann sagt: „Geh zum Sofa", geht XIAOWEI selbst zum Sofa, indem er seine Navigationsfunktionen einsetzt und auf einen Sprachbefehl reagiert.„Mit Blick auf die Zukunft bietet der Haushaltsroboter zahlreiche Möglichkeiten" Dr. Tang Jian betonte, dass Haushaltsroboter, genau wie Smartphones und neue Energiefahrzeuge, bereits jetzt den Lebensstil der Menschen verändern und zu einem grundlegenden Muss für Familien werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836382/xiaowei.jpgPressekontakt:Lori,luory17@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuell