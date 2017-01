Midea präsentiert Küchenlösungen auf IMM Cologne 2017

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Midea, der führendeHersteller von Konsumgeräten, wird auf der IMM Cologne einige seinerneuesten Küchengeräte präsentieren. Die internationaleEinrichtungsmesse findet vom 16.-22. Januar 2017 im Messezentrum derKoelnmesse GmbH in Köln statt.Midea hat für seine Teilnahme bei der IMM Cologne das Thema "Tiefim Gewöhnlichen schlummert das Außergewöhnliche" gewählt. Es werdenexklusive Technologien und ein besseres Benutzererlebnisherausgestellt. Bei umfassenden Küchenlösungen liegt der Schwerpunktauf Energieeffizienz und Design."Die IMM Cologne ist eine globale Plattform, die Lieferanten undEntscheidungsträger aus der Einrichtungsbranche zusammenbringt. Sielockt inspirierende Einrichtungsideen an und stellt dem Markt neueKonzepte vor. Für Midea ist sie die erste Gelegenheit im Jahr 2017,unsere überarbeiteten Küchen- und Hausgerätekonzepte, Neuprodukte undintegrierten Küchenlösungen vorzustellen", sagte Danielle Boils,Leiterin Branding und Marketing in der Abteilung InternationalerVertrieb & Marketing der Küchengerätesparte von Midea.Midea hat sich zum Ziel gesetzt, das Kochen für jede Familieeinfacher zu machen und den Spaß am Kochen zu erhöhen. Dazu entstehenüberraschend freundliche Küchengeräte mit innovativen Technologien,die echte Probleme, mit denen Konsumenten konfrontiert werden, lösenwollen. Die umfassenden Küchenlösungen zeichnen sich durch eineinheitliches und elegantes Design aus schwarzem Glas oder Edelstahlaus, das sich harmonisch und nahtlos in jede moderne Küche einpasst.Midea präsentiert auf der Messe zwei unterschiedlicheKüchendesigns: das Erste mit 38-cm-Domino-Kochfeldern aus schwarzemGlas, Inselessen, halbintegrierten Geschirrspülern mit Bedienfeld ausschwarzem Glass, French-Door-Kühlschrank aus Edelstahl und denneuesten Einbaubacköfen und das Zweite mit einem halbintegriertenGeschirrspüler mit Kantenprofil aus Edelstahl, Öfen, wandbefestigtenAbzugshauben aus Edelstahl und Glas sowie Kochfeldern und Kühlschrankaus Edelstahl."Midea entwickelt erschwingliche, energieeffiziente undtechnologisch anspruchsvolle Küchengeräte und will auf diese Weisedie Lebensqualität zu Hause und den Spaß am Kochen für unsereKonsumenten erhöhen", fügte Boils hinzu.Über die Küchengerätesparte von MideaDie Küchengerätesparte von Midea gehört zur Midea Group, ein WorldFortune 500-Unternehmen. Das 1968 gegründete Unternehmen Midea isteiner der weltgrößten Lieferanten von Küchengeräten mit jährlichenUmsatzerlösen von über 2,7 Milliarden US-Dollar. Bei Mikrowellenbelegt das Unternehmen weltweit den 1. und bei Geschirrspülern den 3.Platz. Das Unternehmen betreibt vier Produktionsstätten in China undeine Produktionsstätte in Weißrussland sowie Montagewerke inLateinamerika und mehrere F&E-Zentren in China, Italien und den USA.Pressekontakt:Jeroen Vanrappard+86-755-23606382jeroen.vanrappard@midea.comOriginal-Content von: Midea Kitchen Appliance Division, übermittelt durch news aktuell