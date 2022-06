Midea V8 Global Launch in Dubai, führend in der VRF-Revolution durch Technologie

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Midea Building Technologies hat die V8-Serie VRF in Dubai eingeführt. Dieses herausragende Produkt ist in der Lage, viele Probleme der Branche durch die Technologien ShieldBox, SuperSense und HyperLink zu lösen.Der Trend zu kohlenstoffarmen, intelligenten Lösungen und die Überwindung der Probleme der traditionellen VRF-Industrie zwingen zu einem Wandel in der Branche. Gene Sun, GM von Midea KONG Intelligent Building Ltd, stellte das Konzept der iBuilding-Lösungen vor. Mithilfe von Big Data, IoT, 5G und anderen Technologien können iBuilding-Lösungen die Interoperabilität von Menschen, Geräten und Räumen während ihres gesamten Lebenszyklus realisieren.Berater aus der Industrie haben die Probleme der Gebäude- und VRF-Branche aufgezeigt. Die Lüftungsöffnungen im elektrischen Schaltkasten herkömmlicher VRFs führen zu internen Geräteschäden durch Sand, Staub, Schnee und Insekten, was in verschiedenen Umgebungen wie dem Nahen Osten und Afrika ein erhebliches Problem darstellt. Die herkömmliche VRF-Installation erschwert auch die Bauarbeiten, und der Reparaturprozess ist sowohl zeit- als auch kostenaufwändig.Peter Wu, leitender F&E-Ingenieur der Midea DX Product Company, erläuterte ausführlich die bahnbrechende Erforschung der Midea V8-Serie VRF in Bezug auf Qualität, Design und geringen Kohlenstoffausstoß. Midea hat die branchenweit erste vollständig geschlossene elektrische Steuerbox (ShieldBox) auf den Markt gebracht, um Schäden an internen Komponenten durch raue Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Der von Midea selbst entwickelte Kommunikations-Chip (HyperLink) ermöglicht neben der herkömmlichen Methode eine beliebige Topologie, wodurch die Installationskosten gesenkt und die Effizienz der Installation verbessert werden. Für den Betrieb ist die Serie V8 VRF mit 19 Sensoren (SuperSense) ausgestattet, dem umfangreichsten Angebot in der Branche, das eine sofortige Diagnose der aktuellen Kältemittelmenge des Systems ermöglicht.Was das Design betrifft, so führt Midea mit der V8-Serie VRF eine seitlich entladene Serie bei der Außeneinheit ein, die den Platzbedarf reduziert und den Transport erleichtert. Um den Anforderungen der immer komplexer werdenden Innenräume gerecht zu werden, ist eine breit gefächerte Palette von Inneneinheiten erhältlich, die das Produkt von Höhenbeschränkungen befreit. Was die Energieeinsparung betrifft, ist die Midea V8-Serie VRF auch führend bei der Realisierung von Gleichstrom in allen internen und externen Einheiten und hat eine Energiepartition für zoniertes Energiemanagement eingeführt.Die Midea V8-Serie VRF erhielt mehrere Zertifizierungen von Intertek, und V8 erhielt auch den Goldpreis für seine Energielösung auf der Inventions Geneva 2022. Mit der Entwicklung globaler Standards für VRFs in Null-Emissions-Gebäuden strebt Midea eine nachhaltige Zukunft an.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831558/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1831559/image_2.jpgPressekontakt:Lori,+86-13512784739,luory17@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuell