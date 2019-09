Midea Groups Premium-Marke COLMO präsentiert neue Waschmaschinen auf der IFA 2019

Berlin (ots/PRNewswire) - Am 7. September präsentierte COMO, einePremium-Marke im Besitz des chinesischen Elektrogeräte-Giganten MideaGroup, erstmals seine neuen Produkte bei der IFA 2019.Bei der Veranstaltung zum Produktauftakt stellte GastgeberinTaramak den Markenkern, das Konzept und die Positionierung von COLMOvor und setzte den Startschuss für die Flaggschiff-Modelle: dieBLANC-Serie und die Full-motion-Serie.BLANC-Serie: selbstlernend für optimale WaschqualitätDer Modus "Smart Eye" von COLMOs Flaggschiff-Produktserie BLANCkann den Waschmodus intelligent durch seine KI-Technologiemaßgeschneidert einstellen: über den Modus kann die Waschmaschineverschiedene Textilien erkennen und die Waschgeschwindigkeit, dieTemperatur sowie die Rotationsmethode entsprechend anpassen, was eineausgeklügelte Pflege der Kleidung sicherstellt.Das Design ist ebenfalls beeindruckend. Die Hauptfarbe derProdukte ist schiefergrau gesprenkelt mit Titanbeige, wodurch dasbahnbrechende Design mit der originalen Oberflächenstrukturausbalanciert wird und in jeden Wohnstil des Zuhauses integriertwerden kann.Full-motion-Serie: erschaffen für KleidungspflegeDie Waschmaschine Full-motion ist ein weiteres, von COLMOpräsentiertes Produkt. Sie kann die Rotationsgeschwindigkeit und denWasserstand durch einen intelligenten Chip steuern. Mit derspeziellen rückseitige Einstellung für vollbeweglichen Wasserumlaufkann die Maschine eine Wasserabdeckung für bestimmte Textilien selbstanpassen. Die Konsumenten dürfen sich entspannt zurücklehnen und denKomfort genießen, den diese hochmoderne Waschtechnologie bietet.Darüber hinaus vereint diese Serie die Vorteile des Trommelwaschensund des Wellenradwaschens. Indem ein Mobius-Waschpfad geschaffenwurde, wird im gleichen Waschzyklus doppelte Effizienz erreicht.Diese Effizienz übertrifft sogar noch den Richtwert fürReinigungsquoten in der Branche.Dank der visuellen Erfassungs- und Spracherkennungstechnologie,intelligenter Waschmethoden und der Nutzung von Big-Data-Forschungwerden die neuen Produkte von COLMO, die auf der IFA vorgestelltwurden, den Kunden eine herausragende Nutzungserfahrung bringen, diedurch Fortschritte in Wissenschaft und Technologie ermöglicht wurde.Website: https://www.midea.cn/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972316/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/972314/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/972315/3.jpgPressekontakt:Shaw Guguxiao1@midea.com+86-137-7109-9023Original-Content von: Hefei Midea Laundry Appliance CO. LTD, übermittelt durch news aktuell