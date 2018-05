Middelhoff schreibt Wirtschaftskrimi

HAMBURG (dpa-AFX) - Der frühere Top-Manager Thomas Middelhoff schreibt an einem neuen Buch.



"Es ist so eine Art Wirtschaftskrimi", sagte der einstige Manager im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. So wie der US-Bestsellerautor John Grisham bei seinen Büchern auf die eigenen Erfahrungen als Anwalt zurückgegriffen habe, wolle er in dem Krimi seine Kenntnisse über die Unternehmenswelt einbringen.

"Manches ist in der Realität so kurios, dass man sagen wird: Ist der kreativ, sich so 'was einfallen zu lassen. Dabei muss mir gar nichts einfallen, das gab es", verriet Middelhoff. Das Schreiben mache ihm wahnsinnig Spaß.

Der frühere Bertelsmann-Chef und ehemalige Vorstandsvorsitzende des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor war im November 2014 vom Landgericht Essen wegen Untreue zulasten von Arcandor zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Seine Erfahrungen in der Untersuchungshaft verarbeitete er zu seinem ersten Buch "A115 - Der Sturz", das im Herbst 2015 erschien.

Seit der Haftentlassung im November 2017 lebt Middelhoff mit einer neuen Lebensgefährtin in Hamburg. An den meisten Tagen schreibe er - unterbrochen von einer Mittagspause - von morgens 08.00 Uhr bis 18.30 Uhr oder 19.00 Uhr an dem neuen Buch, erzählt er. Zwei Stunden später lese er dann noch einmal, was er an dem Tag geschrieben habe. "Ich wollte eigentlich immer ein Buch schreiben", sagte er./rea/DP/zb