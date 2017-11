Middelhoff-Biograf Massimo Bognanni wechselt in das Investigativ-Team des WDR

Hamburg (ots) - Der Journalist Massimo Bognanni, bisher Mitglieddes Investigativ-Teams beim 'Handelsblatt', hat dieWirtschaftszeitung verlassen und ist Anfang November als Reporter indas Investigative Ressort des Westdeutschen Rundfunks in Kölneingetreten. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business'(www.new-business.de) in seiner am Montag, 20. November,erscheinenden Ausgabe. Das WDR-Ressort ist Teil derRecherchekooperation von NDR, WDR und 'Süddeutscher Zeitung'.Der 33-jährige Bognanni, Absolvent der Kölner Journalistenschule,hatte im September unter dem Titel 'Middelhoff - Abstieg einesStar-Managers' eine Biografie über den wegen Untreue verurteiltenehemaligen Vorstandschef der Arcandor AG und der Bertelsmann AGvorgelegt.Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 0178/2319953scharninghausen@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell