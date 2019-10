Middelberg/Nicolaisen: Koalition stärkt Beamte, Richter und Soldaten

Berlin (ots) - Innenausschuss beschließt neue Struktur derBesoldungDer Innenausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenMittwoch den Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zurModernisierung der Strukturen des Besoldungsrechts und zur Änderungweiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BesStMG) abschließendberaten. Dazu erklären der innenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, und die zuständigeBerichterstatterin, Petra Nicolaisen:Middelberg: "Wir haben heute einen großen Schritt zurModernisierung des Besoldungs-, Versorgungs- und Umzugskostenrechtsgetan. Der öffentliche Dienst des Bundes kann mit dem Gesetz zurModernisierung der Besoldung seine Attraktivität undWettbewerbsfähigkeit als Arbeitgeber deutlich ausbauen. WesentlicheNeuerungen sind z.B. eine flexible Personalgewinnungsprämie fürMangelbereiche, eine Personalbindungsprämie auch für Beamte, dieErhöhung von Stellenzulagen, zukunftsweisende Stellenzulagen aufgrundneuer IT-Sicherheitsaufgaben, eine Prämie für besondereEinsatzbereitschaft in Krisensituationen, Anwärterförderung,verbesserte Auslandsbesoldung und ein modern fortentwickeltesUmzugskostenrecht.Wir danken Horst Seehofer und seinen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, die das umfangreiche Paket in engem Kontakt mit derPraxis, nach konstruktiven Gesprächen mit den Gewerkschaften unddurch intensive Abstimmung innerhalb der Bundesregierung auf den Weggebracht haben."Nicolaisen: "Mit diesem Gesetz erweitert sich derInstrumentenkoffer des Bundes um neue, attraktive Möglichkeiten, umin der Konkurrenz mit Wirtschaft und Wissenschaft um die besten Köpfeauch in Zukunft zu bestehen. Es ist essenziell, dass der öffentlicheDienst des Bundes auch weiterhin seine Aufgaben mit gut ausgebildetenund motivierten Beschäftigten effizient erledigt.In den Ausschussberatungen haben wir durchgesetzt, dass auch dieBeamtinnen und Beamten der Bundesanstalt für den Digitalfunk derBehörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) künftigeine Stellenzulage erhalten. Außerdem haben wir denAuslandsverwendungszuschlag und unter Zustimmung derVerteidigungspolitiker die Vergütung für besondere zeitlicheBelastungen für Soldatinnen und Soldaten, den sogenanntenAusnahmetatbestandszuschlag, auf 91 EUR erhöht. Bei der neu gefasstenFührungszulage erweitern wir den Personenkreis auf Kompaniechefs biszur Besoldungsgruppe A 14. Weitere Reformschritte, wie dieNeugestaltung des Familienzuschlags, sollen folgen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell