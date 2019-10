Middelberg: Klare Kante gegen Extremismus und Hasskriminalität

Berlin (ots) - Maßnahmenpaket ist Ausdruck wehrhafter DemokratieDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfungvon Rechtsextremismus und Hasskriminalität in Deutschland beschlossen. Dazuerklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MathiasMiddelberg:"Die Mordserie des NSU, die Ermordung Walter Lübckes und der Anschlag auf dieSynagoge in Halle zeigen unmissverständlich: Der Rechtsextremismus ist inDeutschland auf dem Vormarsch und überschreitet auch die Schwelle zumRechtsterrorismus. Das Internet befördert diese Entwicklung und trägt durchseine Anonymität zu einer Entgrenzung des Diskurses bei. Hier muss unserdemokratischer Staat klare Kante zeigen.Das heute vom Bundeskabinett beschlossene Maßnahmenpaket zur Bekämpfung desRechtsextremismus und der Hasskriminalität ist daher sehr zu begrüßen. Es zeigt:Unsere Demokratie ist wehrhaft. Die Ausweitung der Strafverfolgung vonHasskriminalität sendet ein klares Stopp-Zeichen an die Täter und soll Opferbesser schützen. Mit verschärften waffenrechtlichen Regelungen wollen wirExtremisten konsequent daran hindern, legale Waffen zu erlangen. Mit Änderungenim Melderecht wollen wir von Gewalt bedrohte Personen besser schützen. Wirwerden sinnvolle Programme zur Extremismusprävention weiter fördern und demVerfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt die nötigen Ressourcen für dieverstärkte Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus zur Verfügungstellen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell