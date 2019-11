Middelberg: CDU und CSU machen Deutschland sicherer

Berlin (ots) - Über 3.000 zusätzliche Stellen für die Innere Sicherheit imHaushalt des Bundesinnenministeriums 2020Am heutigen Donnerstag wird der Haushalt für das Bundesministerium des Innern,für Bau und Heimat und seine nachgeordneten Behörden im Bundestag abschließendberaten. Dazu erklärt der innenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Mathias Middelberg:"Der BMI-Haushalt für das kommende Jahr beweist erneut: CDU und CSU sind dieParteien der Inneren Sicherheit, wir machen Deutschland sicherer.Bundesinnenminister Seehofer und die CDU/CSU-Fraktion haben in den Verhandlungendes Haushalts 2020 insbesondere 3.900 neue Stellen für das BMI und seinenGeschäftsbereich durchgesetzt. Das ist ein großer Erfolg.3.150 der neuen Stellen entfallen auf den Bereich der Inneren Sicherheit. Damitsetzt die Union in Zeiten wachsender Herausforderungen für dieSicherheitsbehörden genau den richtigen Schwerpunkt. Allein die Bundespolizei,die auf absehbare Zeit alle deutschen Grenzen intensiver in den Blick nehmen undunerlaubte Einreisen und Schleusungskriminalität unterbinden soll, erhält 2.170neue Stellen. Die Bundespolizei erhält zusätzlich die Möglichkeit, bis zu 2.000weitere Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter einzustellen.Um den Gefahren des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus noch wirksamerentgegenzutreten und Hasskriminalität stärker als bislang zu bekämpfen, werden300 neue Stellen im Bundeskriminalamt und in substantiellem Umfang weitereStellen im Bundesamt für Verfassungsschutz geschaffen. Zudem wird der Bund zurStärkung der Justiz den Ländern im Rahmen des "Pakts für den Rechtsstaat" imkommenden Jahr 110 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Dass wir all dies ohneneue Schulden erreichen, ist maßgeblich auf die solide Haushaltspolitik derCDU/CSU-Bundestagsfraktion zurückzuführen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4452749OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell