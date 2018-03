Midaxo erhält 12,9 Mio. Euro in Series B-Finanzierung zur Intensivierung der Produktentwicklung und -erweiterung

Helsinki (ots/PRNewswire) -Midaxo stärkt mit der zusätzlichen Finanzierung seine Position alsführender Anbieter von M&A-SoftwareMidaxo, der Entwickler der preisgekrönten Cloud-M&A-Plattform,kündigt eine durch Idinvest Partners, einen großen französischenWachstumsinvestor geleitete Finanzierungsrunde über 12,9 Mio. Euroan. Die bestehenden institutionellen Anleger Tesi (IndustryInvestment) und EOC Capital haben sich ebenfalls beteiligt. Mitdieser B-Runde erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Midaxo auf 18,6Mio. Euro. Im Jahr 2017 hat Midaxo seinen Umsatz mehr als verdoppeltund seinen Kundenstamm auf Hunderte von Unternehmen, Beratern undPrivate Equity-Firmen ausgeweitet. Darunter finden sich über 40Unternehmen auf der Fortune 1000-Liste, wie HP Enterprise, Philips,Daimler und Verizon.Bei den mit Midaxo durchgeführten erfolgreichen M&A- undEntwicklungsprojekten können Unternehmen Transaktionsrisikenminimieren und die Wertschöpfung maximieren. Der CEO von Midaxo, AriSalonen, kommentiert die rasante Entwicklung: "Nahezu alle größerenUnternehmen und 60 % der mittelständischen Unternehmen nutzen M&Aaktiv, um zu wachsen und ihre Transformation zu beschleunigen.Vordenker nutzen die Plattform von Midaxo, um eine systematische,transparente und ständig verbesserte Geschäftsabwicklung von derChancenerkennung bis zur Integration zu erzielen und damit im BereichM&A erfolgreich zu sein. Due Diligence-Bemühungen beispielsweiseerfordern 50 % weniger Zeit und 50 % weniger Aufwand, was zuschnellerer Reaktionsfähigkeit und einem effizienteren Einsatz derRessourcen führt." Midaxo arbeitet außerdem eng mit führendenM&A-Beratungsunternehmen und Private Equity-Firmen zusammen. "UnserPartnerprogramm ist besonders relevant für die nachhaltigeIntegration nach Unternehmenszusammenschlüssen. Hier unterstützenunsere Partner interne Teams dabei, den Geschäftswert zu steigern",so Ari Salonen.Nach dem Aufbau einer soliden Basis in den USA konzentriert sichMidaxo nun auf die Erweiterung seiner globalen Präsenz. Midaxobeschäftigt 70 Mitarbeiter an vier Standorten in Boston, Helsinki,Amsterdam und Riga. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich im Jahr 2017verdoppelt und wird durch die kontinuierliche Rekrutierung vonMitarbeitern in den Bereichen Vertrieb, Marketing undSoftwareentwicklung weiter ansteigen.Mithilfe der neuen Investition wird Midaxo auch künstlicheIntelligenz einsetzen, um die M&A-Aktivitäten seiner Kunden zuunterstützen und zu verbessern. "Wir sind bereits die am weitestenverbreitete und am schnellsten wachsende M&A-Software. Dank derzusätzlichen Finanzierung können wir maßgebliche Innovationeneinführen, von denen die tüchtigsten Deal-Maker der Welt profitierenwerden", so Kalle Kilpi, Leiter der Produktentwicklung bei Midaxo."Die beträchtlichen und konkreten Vorteile, die Midaxo-Kunden beiM&A und bei der Unternehmensentwicklung erzielen, sind wirklichbeeindruckend - einschließlich strategischer Partnerschaften,Corporate Venturing, rechtlicher Prozesse und komplexer Verkaufsfälleusw. Wir investieren in Midaxo, um die Abwicklung von M&A weltweit zumodernisieren und um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihrestrategischen Zielsetzungen besser zu steuern", erklärt AlbanWyniecki, Investment Director bei Idinvest Partners und selbst einehemaliger M&A-Profi.Durch Förderung eines effizienten und durchgängigen Prozesses vonder Zielerkennung über Due Diligence bis zur Integration unterstütztdie Cloud-Software von Midaxo Oy Unternehmen bei Fusionen undÜbernahmen. http://www.midaxo.com und @MidaxoPressekontakt:Alban Wyniecki, Investment Director, Idinvest Partners+33(0)6-19-39-77-15aw@idinvest.comIdinvest Partners ist führend in der Finanzierung kleiner undmittlerer Unternehmen in Europa.http://www.idinvest.comAri Salonen, CEO, Midaxo Oy+1-617-818-0501ari.salonen@midaxo.comTom Allen, M&A Lead & Press/Media, Midaxo Oy+44-7841-048959tom.allen@midaxo.comOriginal-Content von: Midaxo, übermittelt durch news aktuell