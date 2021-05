Mid-southern: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Mid-southern per 15.05.2021, 11:36 Uhr bei 15.25 USD. Mid-southern zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Die Aussichten für Mid-southern haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Mid-southern mit einer Rendite von 26,81 Prozent mehr als 20 Prozent darüber. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,11 Prozent. Auch hier liegt Mid-southern mit 21,7 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Mid-southern in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Mid-southern haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Mid-southern bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Mid-southern-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,72 USD. Der letzte Schlusskurs (15,25 USD) weicht somit +11,15 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (15,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,18 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Mid-southern-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Mid-southern-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

