Mid-Southern: Anleger sollten dies wissen!

Am 07.08.2018 ging die Aktie Mid-Southern an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 12,37 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Unsere Analysten haben Mid-Southern nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Mid-Southern erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 59,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 13,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,83 Prozent im Branchenvergleich für Mid-Southern bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,71 Prozent im letzten Jahr. Mid-Southern lag 47,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mid-Southern. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Mid-Southern von 12,37 USD ist mit -47,16 Prozent Entfernung vom GD200 (23,41 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 20,94 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -40,93 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Mid-Southern-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.