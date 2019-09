Mid-Southern: Anleger dürfen gespannt sein!

Per 16.09.2019, 08:06 Uhr wird für die Aktie Mid-Southern am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 12.95 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mid-Southern entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Mid-Southern führt bei einem Niveau von 5,41 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,07 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mid-Southern beträgt das aktuelle KGV 35,83. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" haben im Durchschnitt ein KGV von 22,89. Mid-Southern ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Mid-Southern erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 7,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,39 Prozent im Branchenvergleich für Mid-Southern bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,58 Prozent im letzten Jahr. Mid-Southern lag 6,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.