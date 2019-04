Mid-America Apartment Communities: Das ist ein Hammer

An der Börse New York notiert die Aktie Mid-America Apartment Communities am 11.04.2019, 10:29 Uhr, mit dem Kurs von 110,16 USD.

Unsere Analysten haben Mid-America Apartment Communities nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mid-America Apartment Communities. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 45,63 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Mid-America Apartment Communities momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Mid-America Apartment Communities auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,49). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Mid-America Apartment Communities wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Mid-America Apartment Communities-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mid-America Apartment Communities vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 104,42 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -5,21 Prozent erzielen, da sie derzeit 110,16 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 51,88 ist die Aktie von Mid-America Apartment Communities auf Basis der heutigen Notierungen 44 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (92,78) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".