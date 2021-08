Microvast-Aktie: Sieht weiterhin himmelhohes Interesse bei WallStreetBets!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Microvast Holdings Inc. (NASDAQ:MVST) ist seit Montagabend die meistdiskutierte Aktie im r/WallStreetBets-Forum von Reddit, während Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA), AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) und Clover Health Investments Corp. (NASDAQ:CLOV) ebenfalls auf großes Interesse stoßen.

Der Lithium-Ionen-Batteriehersteller Microvast stößt mit 565 Nennungen auf das größte Interesse im Forum, gefolgt vom Biotechnologieunternehmen Moderna mit 467 Nennungen, wie Daten von Quiver Quantitative zeigen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



