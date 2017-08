Microsoft will Amazon leiden lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

die weltweit nach Umsatz gemessen größten Cloud-Anbieter Microsoft und Amazon buhlen bereits seit einiger Zeit um Indiens Cloud-Segment. Das Potential in Indien wird bis 2020 auf über 4 Mrd. US-Dollar Umsatz jährlich geschätzt. Das wäre ein Zuwachs von 135 % ab 2017 gerechnet. Beide Unternehmen verfolgen unterschiedliche Taktiken, um mehr Marktanteile in der Zukunft für sich zu gewinnen. So wird nicht mehr einfach nur direkt im Cloud-Segment akquiriert, sondern man versucht sich bereits in anderen Segmenten zu festigen, um seine eigenen Leistungen auch dort anbieten zu können.

Taktische Investments sichern Marktanteile

Kann also beispielsweise Microsoft einige der größten Wettbewerber von Amazon in Indien im Segment E-Commerce für sich gewinnen oder akquirieren, dürften auch Marktanteile im Cloud-Segment damit gewonnen werden. Diese Taktik ist Microsoft bereits teilweise mit dem größten E-Commerce Anbieter Flipkart in Indien gelungen. Dieser nutzt seitdem die Microsofts Cloud Azure. Im Gegenzug hatte Microsoft im Verbund mit eBay sowie Chinas Tencent und Japans SoftBank in die Weiterentwicklung der E-Commerce Plattform insgesamt 1,4 Mrd. US-Dollar investiert.

Mögliches Investment in Uber-Konkurrenten

Diese Taktik verfolgt Microsoft auch weiter und wirft nun ein Auge auf den indischen Uber-Konkurrenten Ola. Laut einigen Berichten könnte Microsoft 100 Mio. US-Dollar in Ola investieren. Zwar wird der Markt für Personenbeförderungen ebenfalls derzeit auf etwa 10 Mrd. US-Dollar geschätzt, allerdings dürfte Microsoft vordergründig das Cloud-Computing Segment von Ola im Blick haben. Ola lässt seine Applikationen bisher auf der Cloud Plattform des Konkurrenten AWS laufen. Nach dem Investment könnte es womöglich anders aussehen. Es bleibt also spannend.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.