Microsoft und Facebook schließen sich zusammen, um Cyberattacken in den USA zu stoppen

Im Mai 2017 verbreitete sich der als WannaCry bekannte Computervirus wie ein Lauffeuer über den Globus und infizierte Hunderttausende von Computern. Unter Verwendung einer Art Infektion, die als Ransomware bekannt ist, hat der Virus Dateien auf den betroffenen Computern gesperrt und verschlüsselt, so dass auf sie nicht zugegriffen werden konnte. Die Hacker verlangten, dass die Nutzer 300 US-Dollar in digitaler Währung zahlen, um ihre Computer freizuschalten. Die unbekannten Täter gaben an, dass, wenn das Lösegeld nicht innerhalb von Tagen gezahlt würde, sich die geforderte Zahlung verdoppeln würde, und nach einer Woche würden die Dateien auf dem infizierten Computer gelöscht.

Bevor der Angriff gestoppt wurde, waren mehr als 300.000 Computer in 150 Ländern betroffen. Der Anschlag verursachte Störungen in Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln, Banken und Telekommunikationsanbietern.

Mitte Dezember beschuldigte die Trump-Administration Nordkorea für den Angriff, und das U.S. Department of Homeland Security enthüllte, dass die Technologie-Giganten Facebook (WKN:A1JWVX) und Microsoft Corporation (WKN:870747) in den letzten Wochen eine Reihe neuer Cyber-Bedrohungen bekämpft hatten.

Seltsame Bettgenossen

Die beiden Unternehmen, die normalerweise als Konkurrenten im Technologiebereich gelten, arbeiteten mit „anderen in der Sicherheitsgemeinschaft“ zusammen, obwohl die anderen Akteure nicht identifiziert wurden.

In einer Pressekonferenz des Weißen Hauses sagte Tom Bossert, der Berater für Heimatschutz, dass „Facebook Konten löschte, um die operative Ausführung laufender Cyberangriffe zu stoppen und Microsoft bestehende Angriffe abwehrte“. Bossert entschied sich, die Art der anderen Angriffe nicht näher zu erläutern.

Beide Unternehmen bestätigten ihre Rolle in der Aktion. FB sagte, dass es Konten löschte, die mit den Hackern verbunden waren, „um es ihnen zu erschweren, ihre Aktivitäten durchzuführen“. Das Hacker-Kollektiv, bekannt als die Lazarus-Gruppe, hatte eine Reihe von gefälschten Profilen, die es benutzte, um ahnungslose Nutzer anzusprechen. FB hat auch Personen benachrichtigt, die Kontakt mit den verdächtigen Konten hatten. In einer Erklärung, sagte das Unternehmen:

Facebook hat sich seit langem der Sicherheit verschrieben, und wir investieren weiterhin in die Bemühungen, Menschen vor Cyber-Bedrohungen zu schützen und unsere Plattform sicher zu halten. Wir werden weiterhin eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, um solche Bedrohungen unserer kollektiven Sicherheit zu untersuchen und ihnen entgegenzuwirken.



Microsoft-Präsident und Chief Legal Officer Brad Smith gab einen Blog-Post heraus, in dem er sagte, dass das Unternehmen „neben anderen Schritten in der vergangenen Woche dazu beigetragen hat, die Malware, auf die sich diese Gruppe stützt, zu stören, die infizierten Computer der Kunden zu reinigen, deaktivierte Konten zu nutzen, um Cyberangriffe zu verfolgen und die Windows-Abwehr zu stärken, um eine Reinfektion zu verhindern.

Smith sagte auch, dass das Unternehmen „begrüße die Gelegenheit“, mit FB und anderen über die Bedrohung zusammenzuarbeiten.

Die anhaltende Bedrohung

Das Risiko der Cyberkriminalität ist in den letzten Jahren auf das Niveau einer weltweiten Epidemie gestiegen, wobei einige sagen, dass es die größte Einzelbedrohung für jedes Unternehmen weltweit darstellt. Die Kosten für Cyberkriminalität könnten bis 2021 auf 6 Billionen US-Dollar jährlich ansteigen, so der offizielle Cybercrime Report 2017 von Cybersecurity Ventures.

Derartige Bedrohungen könnten einen wesentlichen Einfluss auf diese Unternehmen haben. Im dritten Quartal 2017 bezog sich FB-CEO Mark Zuckerberg speziell auf gekaufte politische Anzeigen aus Russland, aber das könnte genauso gut auf Cyberangriffe Nordkoreas zutreffen:

Ich meine es ernst und der Grund, warum ich über dieses Thema bei unserer Telefonkonferenz spreche, ist, dass ich unsere Teams angewiesen habe, so viel in Sicherheit zu investieren – zusätzlich zu den anderen Investitionen, die wir tätigen – dass es unsere Rendite in Zukunft erheblich beeinflussen wird, und ich wollte, dass unsere die Investoren das direkt von mir hören. … Aber ich möchte klar sagen, was unsere Priorität ist: Der Schutz unserer Gemeinschaft ist wichtiger als die Maximierung unserer Profite.



Obwohl die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und FB erfolgreich war, sollten sich die Investoren darüber im Klaren sein, dass dies ein andauernder Kampf sein wird, der wahrscheinlich die zukünftige Rendite der Technologie-Riesen beeinträchtigen wird.

