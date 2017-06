Microsoft treibt die Cybersecurity-Branche an!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

die Kursentwicklung der Aktie des Betriebssystem-Herstellers Windows und anderer Software wie Microsoft Office, sowie am Umsatz gemessen nach Amazon der zweitgrößte Cloud-Anbieter, kann sich spätestens seit 2013 sehen lassen. In dem besagten Jahr ist die Aktie aus ihrer langjährigen Seitwärtsphase ausgebrochen und hat seitdem ca. 80 % an Wert hinzugewonnen. Im vergangenen Jahr wurde das Allzeithoch aus dem Jahr 1990, kurz bevor die Tech-Blase platzte, überwunden.

Cyber-Attacke WannaCry belastet Windows-Systeme

Die letzte, als größte in die Geschichte eingegangene Cyber-Attacke, betraf in 98 % aller Fälle ein Windows-System, was auf der anderen Seite Microsoft vor eine schwierige Aufgabe stellt. Als Anbieter des beliebtesten Betriebssystems sollte Microsoft auch die entsprechende Sicherheit bieten können. Da Microsoft jedoch zum Großteil auf Fremdanbieter angewiesen ist, geht das Unternehmen folgerichtig den Weg der Akquisitionen. Zwar bestätigte Microsoft, in den nächsten Jahren jährlich ca. 1. Mrd. US-Dollar in die Forschung & Entwicklung von Sicherheitssoftware zu investieren, es hat allerdings auch bereits vier größere Akquisitionen in diesem Segment gegeben. Zuletzt erneut in ein israelisches Unternehmen namens Hexadite für 100 Mio. US-Dollar.

Höhere Investitionen erwartet

Zuvor hatte Microsoft bereits in Unternehmen wie Team8, Adallon und Secure Islands investiert. Am Unternehmen Team8 sind unter anderem auch die Größen Cisco Systems, AT&T, Accenture und Nokia beteiligt. Laut mehreren Prognosen, die auf Basis von Befragungen von IT-Unternehmen aufgestellt wurden, zählt das Segment Cybersecurity mittlerweile bei geplanten Investitionen nach dem Cloud-Segment in 2017 zu der zweithöchsten Priorität bei vielen IT-Unternehmen. In den nächsten fünf Jahren sollen schätzungsweise weltweit 1 Bio. US-Dollar an Investitionen in den Branchenzweig fließen. Die zuletzt getätigten Akquisitionen von Microsoft dürften aller Voraussicht nach nur der Anfang gewesen sein.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.