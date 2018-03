Microsoft: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Liebe Leser,

Microsoft konnte am Dienstag erneut zulegen, muss heute jedoch einem schwachen Gesamtmarkt Tribut zollen. Die Aktie verliert rund 3 %. Dennoch gehen Chartanalysten von deutlich steigenden Kursen in einem starken Trend aus und heben den Wert in den Rang eines Aufwärtstrends. Denn: Die Aktie ist schon seit vergangenem Herbst deutlich nach oben geklettert und könnte diesen Aufwärtsmarsch nach Meinung der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.