Microsoft: Das sah schon mal besser aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Jens Becker in einer Analyse mit der Aktie von Microsoft. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am 31.07.2018 um 01:52 Uhr notierte die Aktie von Microsoft am Heimatmarkt NASDAQ GS in der Branche „Systemsoftware“ bei 105,41 USD. Die Entwicklung! Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 92,15 USD, sodass es im Vergleich zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.