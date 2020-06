Microsoft macht bei den Nachrichten vieles anders als Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft (WKN:870747) ist in der einen oder anderen Form schon viel länger im Bereich Nachrichten tätig als sein langjähriger Rivale Apple (WKN:865985), am prominentesten durch seine Partnerschaft mit NBC bei MSNBC, die bis Mitte der 90er Jahre zurückreicht; Microsoft stieg 2012 aus diesem Pakt aus. Vor kurzem hat der Softwareriese sein mobiles Nachrichtenangebot vor ein paar Jahren erneuert, einschließlich seiner Microsoft News-Plattform, während das MSN-Netzwerk weiterhin bestehen bleibt.

In der Zwischenzeit hat Apple seine Apple News-Plattform weiter ausgebaut, die nun jeden Monat 125 Millionen Menschen erreicht. Apple setzt stark auf menschliche Redakteure, um die Plattform zu kuratieren. Microsoft geht jetzt den anderen Weg.

Ersetzen von Menschen durch Roboter

Der Business Insider meldet, dass Microsoft begonnen hat, Journalisten und Redakteure in seiner Nachrichtenabteilung zugunsten des allmächtigen Algorithmus zu entlassen. Der Plan des Software-Giganten ist es, sich stattdessen stärker auf künstliche Intelligenz (KI) zu verlassen, um zu entscheiden, welche Inhalte auf seiner Microsoft News-Plattform gezeigt werden.

Einige der betroffenen Mitarbeiter (ca. 50) sind Subunternehmer, die bei redaktionellen Entscheidungen helfen, so der Bericht. Microsoft gab 2018 an, dass es weltweit 800 menschliche Redakteure hat. Zu dieser Zeit hatte das Unternehmen über 600 Millionen US-Dollar an Einnahmen an Verlagspartner geliefert.

Diese Strategie ist nicht auf die COVID-19-Krise zurückzuführen, die die Werbeausgaben und Nachrichtenagenturen, die auf diese Einnahmequelle angewiesen sind, vernichtet hat. Microsoft hat eine Erklärung an verschiedene Nachrichtenagenturen geschickt:

Wie alle Unternehmen bewerten wir unser Geschäft regelmäßig. Dies kann an einigen Stellen zu erhöhten Investitionen führen und, von Zeit zu Zeit, zu Umschichtungen an anderen. Diese Entscheidungen sind nicht das Ergebnis der aktuellen Pandemie.



So viele Fortschritte Apple bei der Erweiterung seines Publikums auch gemacht hat, Microsoft News ist immer noch viel größer. Das Unternehmen sagt, dass seine Plattform “fast eine halbe Milliarde Menschen in mehr als 140 Ländern und 28 Sprachen” erreicht, was auch bedeutet, dass grundlegende Änderungen in der Redaktion weitreichende Auswirkungen darauf haben werden, welche Nachrichteninhalte die Menschen auf der ganzen Welt sehen.

Mensch vs. Maschine

Bisher arbeiteten Microsofts menschliche Editoren mit der KI zusammen, die dabei helfen, Inhalte zu scannen und zu verarbeiten, während sie Informationen wie Kategorien und Themen analysieren. Die KI soll auch versuchen einzuschätzen, wie beliebt ein Artikel sein könnte, und gleichzeitig helfen, ergänzende Bilder vorzuschlagen. Es hört sich nicht so an, als würde Microsoft alle seine Redakteure entlassen, aber Roboter spielen eine immer größere Rolle.

Andere Contentplattformen, die sich auf algorithmische Kuration stützen, haben in den letzten Jahren massive Kritik erhalten, darunter Alphabets YouTube und der soziale Riese Facebook. Algorithmen legen oft zu viel Wert auf das Engagement, was grundlegende Herausforderungen darstellt, da sensationelle und irreführende Inhalte häufig ein enormes Maß an Engagement bewirken. Ohne Zweifel haben die Roboter das moderne Zeitalter der Fehlinformation noch verschärft.

Vermutlich verfolgt Microsoft diesen Umstieg in dem Bestreben, Kosten zu senken und gleichzeitig seine KI-Technologie zu verbessern. Das Unternehmen wird ein empfindliches Gleichgewicht zwischen diesen Zielen und dem Risiko von Fake-News schaffen müssen.

The post Microsoft macht bei den Nachrichten vieles anders als Apple appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Suzanne Frey, eine leitende Angestellte von Alphabet, ist ein Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Angestellte von LinkedIn, einer Tochtergesellschaft von Microsoft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von dessen CEO, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 02.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Apple, Facebook und Microsoft. The Motley Fool empfiehlt Comcast und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft und Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft.

Motley Fool Deutschland 2020