Microsoft kündigt eines der größten Windenergie-Abkommen in den Niederlanden mit Vattenfall an

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft wird 100 Prozent der im Wieringermeer Polder-Projekterzeugten Windenergie abnehmenAmsterdam (ots/PRNewswire) - Die Microsoft Corp. kündigte amDonnerstag ihr zweites europäisches Windenergie-Projekt in denNiederlanden mit Vattenfall an, einem der größten Strom- undWärmelieferanten und -erzeuger in Europa. Microsoft wird 100 Prozentder Windenergie aus einem erneuerten und ausgeweiteten Windparkbeziehen, der an seinen lokalen Rechenzentren-Standort in denNiederlanden angrenzt. Die 180 Megawatt-Windfarm wird von Nuon, einemTochterunternehmen von Vattenfall, im Polder Wieringermeer unweit vonAmsterdam errichtet und betrieben.Vattenfall wird 2018 mit dem Bau der Erweiterung beginnen underwartet, dass diese 2019 in Betrieb genommen werden kann. DieWieringermeer-Windfarm wird nach ihrer Fertigstellung einer dergrößten Onshore-Windparks in den Niederlanden sein, fast dreimal sogroß wie der 2013 eingeweihte Prinses Alexiawindpark."Wir sind sehr froh und stolz darauf, Microsoft beim Ausstieg ausder Nutzung fossiler Energieträger im Rechenzentrumsbetriebunterstützen zu können", sagt Magnus Hall, President und CEO vonVattenfall. "Dieser Vertrag steht voll und ganz im Einklang mitunserer Strategie, allen unseren Kunden eine Stromversorgung auszukunftsweisenden Quellen zu ermöglichen und den fossilenBrennstoffen binnen einer Generation den Rücken zu kehren".Der Windpark wird in unmittelbarer Nähe zu MicrosoftsRechenzentrumsbetrieb liegen, der als regionale Drehscheibe derMicrosoft Cloud Services für Kunden in Europa, dem Nahen Osten undAfrika sowie für globale Kunden dient. Das Rechenzentrum mit seinerjüngsten Erweiterung, die 2015 abgeschlossen wurde, ist einetechnologisch fortschrittliche Einrichtung, die gebaut wurde, um denVerbrauch von Wasser, Strom und Energie zu senken.Die Nähe der Windfarm zu Microsofts Rechenzentrum in denNiederlanden macht das Projekt besonders attraktiv, da die hier lokalerzeugte, umweltfreundliche Windenergie direkt in das Rechenzentrumeingespeist werden kann. Die Produktion und den Verbraucherneuerbarer Energien so eng aufeinander abstimmen zu können,erschließt hohe Übertragungsleistungen."Investitionen in lokale saubere Energie für die Stromversorgungunserer Rechenzentren vor Ort sind eine Win-win-Situation für sowohlunser Geschäft als auch für die Niederlande", erklärt Brian Janous,General Manager of Energy bei Microsoft. "Microsoft engagiert sichdafür, frische erneuerbare Energiequellen ans Netz zu bringen, umseine Rechenzentren zu betreiben. Durch die Fokussierung auf lokaleProjekte schaffen wir neue wirtschaftliche Möglichkeiten, können denCO2-Ausstoß reduzieren und unser globales Engagement für saubereEnergie zum Betrieb der Microsoft Cloud vorantreiben".Das Projekt baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischenVattenfall und Microsoft auf. Vattenfall vertraut auf Microsoft Azureund andere cloudbasierte Tools für die Digitalisierung desGeschäftsbetriebs, einschließlich der Aktivitäten im Bereicherneuerbare Energien, und implementiert fortgeschrittene Analytik aufBasis von Azure mit vielen neuen Anwendungsfällen, u.a. auch neueAnalytik für Vattenfall Wind."Die Cloud mit derartigen Abkommen umweltfreundlicher zu machen,kreiert eine sehr positive und dauerhafte Wechselwirkung", so Janous."Unsere leistungsstarken Cloud-Tools helfen Unternehmen, effektiverund effizienter zu arbeiten. Dies wiederum stärkt das Geschäft beiVattenfall bzw. anderen Energieunternehmen und schafft neue Chancen -und das bedeutet neue Möglichkeiten für Microsoft, hierpartnerschaftlich neue, saubere Energie einkaufen zu können, umunsere Cloud zu betreiben, die dann wiederum die Cloud-Servicesunserer Kunden unterstützt".Nuon plant, das Projekt auf bis zu 100 Windräder auszudehnen.Damit können rund 1,3 Milliarden kWh Strom aus erneuerbaren Energiengeneriert werden, und Nuon hat bereits Partnerschaften mit denwichtigen lokalen Akteuren ECN und Windcollectief Wieringermeeretabliert, um Land zu pachten und die Anlagen zu betreiben. Diesezusätzliche Erzeugungskapazität wird ab 2020 zur Verfügung stehen.Nuon CEO Peter Smink kommentiert, "Wir unterstützen eineklimabewusste Lebensweise und helfen Rechenzentren bei der Nutzungvon lokal erzeugter erneuerbarer Energie. Dies ist nicht nur einewichtige Investition in die holländischen erneuerbaren Energien,sondern ein auch weiterer Schritt, die IT in den Niederlandenumweltfreundlicher zu machen".Das Abkommen wird dazu beitragen, das weitere langfristigeWachstum der von den Niederlanden aus bereitgestellten Services fürdie Microsoft Cloud zu unterstützen. Die Niederlande sind eine der 42erklärten Azure-Regionen weltweit und zählen gleichzeitig zu denersten Regionen, die eine Vorschau auf Azure Availability Zonesbieten. Das Abkommen baut des Weiteren auch auf den jüngsten lokalenInvestitionen in Nachhaltigkeit und Energie im Land auf. Microsofthatte Anfang des Jahres Smart Energy-Startups im holländischenAccelerator Rockstart durch Zusammenarbeit und Zugang zu BusinessDevelopment, Datenanalyse und Internet of Things gesponsert."Dies ist Microsofts zweites Windenergie-Projekt in Europa, nachdem neuen Windpark in Irland, der vor rund einem Monat angekündigtwurde", sagt Christian Belady, General Manager Microsoft CloudInfrastructure and Operations bei Microsoft. "Mit der Inbetriebnahmedes neuen Windenenergie-Projekts steigt Microsofts Direktbeschaffungaus Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien global aufinsgesamt nahezu 800 Megawatt. Wir machen mit diesenWindenergie-Projekten erhebliche Fortschritte hinsichtlich derunternehmerischen Verpflichtung zum Einsatz umweltfreundlicherEnergien (https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2016/05/19/greener-datacenters-brighter-future-microsofts-commitment-renewable-energy/#sm.00000ko0aksyyodh7vtq626ialj6w), die wir uns im Jahr 2016auferlegt haben".Informationen zu NuonNuon, eine Tochterunternehmen von Vattenfall, erzeugt und liefertElektrizität sowie energiebezogene Produkte und Dienstleistungen,Gas, Heizung und Kühlung. Nuon zielt auf eine Energieversorgung ohnefossile Brennstoffe binnen einer Generation ab; sauber, zuverlässigund bezahlbar. Mit seinen 3.600 Mitarbeitern betreut Nuon rund 2Millionen Privat- und Geschäftskunden.Informationen zu VattenfallVattenfall Vattenfall ist ein europäischer Energiekonzern mit rund20.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen produziert Wärme undElektrizität aus folgenden Energieträgern: Wind, Wasser, Biomasse,Solar, Kernkraft, Kohle und Gas - um unsere Gesellschaftkontinuierlich und zuverlässig mit Energie versorgen zu können,braucht man eine Vielzahl von Energiequellen.Informationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ist das führende Plattform-und Produktivitätsunternehmen für die mobile "Mobile first, Cloudfirst"-Welt. Die erklärte Mission lautet, jeden Einzelnen und jedeOrganisation auf unserem Planeten dazu zu befähigen, mehr erreichenzu können.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/595793/VattenhallLogo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/595794/NUONLogo.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/595800/MICROSOFT_CORP__LOGO.jpgPressekontakt:Microsoft Media RelationsWE Communications für Microsoft(425) 638-7777rrt@we-worldwide.comNuon-Vattenfall Media Relations+46 8 739 50 10press@vattenfall.comOriginal-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell