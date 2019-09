Microsoft kritisiert Europa-Cloud

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek kritisiert europäische Cloud-Pläne. "Wir begrüßen die Bemühungen, herauszufinden, wie europäische Souveränität aussieht. Ich glaube aber, es ist wichtig, das nicht über eine abgeschottete Cloud zu tun und damit den Rückstand Europas zu zementieren", sagte Bendiek der "Bild am Sonntag".

"Wir müssen uns klar sein darüber, was macht uns in Deutschland und Europa künftig wettbewerbsfähig? Was sind die digitalen Kompetenzen, die wir aufbauen wollen? Aber wir müssen weg von der Idee, alles von Grund auf selbst zu machen." Die Frage sei, "wie schaffen wir es, die Besten im Digitalbereich zu sein auf Basis der weltweit zur Verfügung stehenden Kompetenzen?", so Bendiek. Im Bereich IT sei Deutschland "unteres Mittelfeld". Die Deutschen investieren pro Kopf nur die Hälfte in IT wie Amerikaner oder Schweizer. "Ich frage mich manchmal, ob wir in Deutschland zu lange erfolgreich waren und deshalb nicht über die nächsten 20, 30 Jahre nachgedacht haben", so Bendiek weiter. "Dabei sind wir ein Land, das mit Innovationen groß wurde. Wir müssen die digitale Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland finden".

Foto: über dts Nachrichtenagentur