Microsoft: Das könnte leicht kritisch werden!

Die Microsoft-Aktie verabschiedete sich am Freitag mit einer unangenehmen Schwäche ins Wochenende. Der Kurs fiel wieder unter den 50-Tagedurchschnitt bei 208,14 US-Dollar zurück und stoppte exakt auf dem kurzfristigen Aufwärtstrend. Damit deutete sich an, dass die nach dem Allzeithoch bei 232,86 US-Dollar gestartete Korrektur in Kürze fortgesetzt werden könnte.

Unwahrscheinlich ist dies nicht, denn die Bewegungen seit dem Hoch vom



