Microsoft kann die Markterwartungen übertreffen!

Microsoft hat das 1. Quartal seines Geschäftsjahres überraschend gut abgeschlossen. Der Konzern steigerte den bereinigten Umsatz um 3% auf 22,33 Mrd $. Unterm Strich belief sich der Gewinn auf 4,7 Mrd $. Das sind zwar 4% weniger als im Vorjahr, übertrifft aber dennoch die Markterwartungen. Entsprechend stark stieg die Aktie und erreichte ein Rekordhoch wie zuletzt 1999. Grund für das Wachstum ist das Cloud-Geschäft. Der CEO konnte seit seinem Amtsantritt vor 2 Jahren mit seiner Mobile- und Cloud-First-Philosophie überzeugen.

Der Umsatz mit Surface-Produkten stieg um 38% auf 926 Mio $

Die Sparte Intelligence Cloud erzielte ein Umsatzplus von 8% auf 6,4 Mrd $. Insbesondere Azure überzeugte dabei mit einem Wachstum von satten 116%. Der Umsatz im Bereich Windows-Software und Mobilfunk fiel dagegen um 1,8%, wobei vor allem das mobile Geschäft mit minus 72% für den Rückgang verantwortlich war. Bei Windows 10 herrscht Stagnation. Um 5% rückläufig war die Gaming-Sparte. Eine HardwareSparte bereitet Microsoft aber Freude.

Der Umsatz mit Surface-Produkten stieg um 38% auf 926 Mio $. Vor allem das Surface Pro 4 und das Surface Book sind erfolgreich, insbesondere im B2B-Geschäft. Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von LinkedIn genehmigt; allerdings muss sich Microsoft an bestimmte Auflagen halten. Mit den Auflagen will Brüssel sicherstellen, dass es genug Wettbewerb unter den einzelnen Karriere-Netzwerken gibt. LinkedIn ist der bislang größte Zukauf in der Geschichte des Softwareriesen.

