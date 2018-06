Microsoft: Das ist rekordverdächtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft, lange Zeit vor allem in den Büros der Welt zuhause, wird nun vollends zum Spielkind: Auf der diesjährigen Spielemesse E3 in Los Angeles kündigte der Softwarekonzern rekordverdächtige 52 Spiele an. Darunter befinden sich 18 Titel, die zum Start exklusiv für die Xbox One verfügbar sein werden sowie 15 weitere Weltpremieren.

Indie und Blockbuster gleichermaßen



Zum umfassenden neuen Spieleangebot zählen laut Microsoft ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.