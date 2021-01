Microsoft: Das ist nicht ungefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie scheiterte in den letzten drei Monaten des alten Jahres immer wieder daran, einen nachhaltigen Anstieg über den Widerstand bei 225,00 US-Dollar zu vollziehen. Der letzte Fehlversuch endete am 29. Dezember auf einem Hoch bei 227,18 US-Dollar und ließ den Kurs in einen neuen Abwärtstrend übergehen.

Dabei wurde der 50-Tagedurchnitt unterschritten, als der Kurs am 6. Januar auf ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung