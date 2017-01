Microsoft: Das ging aber fix!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Liebe Leser,

ganz schön schnell: Microsoft hat die Ergebnisse für das Quartal, das am 31.12.2016 endete, veröffentlicht. Auf Basis von GAAP („Generally Accepted Accounting Principles“ – in den USA übliche Rechnungslegungsgrundsätze) hat Microsoft in dem Quartal Umsätze von 24,1 Mrd. Dollar und einen Netto-Gewinn von 5,2 Mrd. Dollar erzielen können. Das entsprach laut Microsoft einem Gewinn pro Aktie von 0,66 Dollar.

Microsoft hat im Dezember 2016 auch die Übernahme von „LinkedIn Corporation“ abgeschlossen. Deren Geschäftszahlen spielen also auch mit hinein, allerdings eher untergeordnet (hat den Gewinn pro Aktie ungefähr um einen Cent gedrückt laut Microsoft).

Microsoft Gewinne: Office-Produkte und Cloud Services

Der Netto-Gewinn von 5,2 Mrd. Dollar lag signifikant über dem Vorjahreswert von 5,018 Mrd. Dollar. Dabei hatten einige Microsoft schon als eher alten Dinosaurier belächelt. Aber nun wieder hohe Milliardengewinne. Wie das?

Nun, zum einen verkaufen sich die Office-Produkte immer noch gut, und da werden eben Gewinne erzielt. Und dann hat Microsoft in den Bereich „Cloud Services“ expandiert. Da hat man sich inzwischen gut positioniert und erzielt offensichtlich hohe Margen. Und da es sich dabei um einen Wachstumsmarkt handelt, kann sich Microsoft freuen.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse