Partner für innovative Lösungen ausgezeichnet und dafür, dassKunden weltweit mehr Möglichkeiten habenRedmond, Washington (ots/PRNewswire) - Die Microsoft Corp. hat amDonnerstag die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of theYear Awards 2019 bekannt gegeben. Die jährlich vergebenen Preise sindeine Auszeichnung für Partner von Microsoft, die sich besonders beiInnovationen und Einführungen von Kundenlösungen, die aufMicrosoft-Technologie aufbauen, hervortun. Ausgezeichnet werden dieGewinner und Finalisten der Awards aus aller Welt bei der MicrosoftInspire (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2489027-1&h=2895921662&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2489027-1%26h%3D1391225754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire%26a%3DMicrosoft%2BInspire&a=Microsoft+Inspire),die vom 14. bis 18. Juli 2019 in Las Vegas, Nevada, stattfindet.In diesem Jahr zeichnet Microsoft Partner in 41 Kategorien aus undfeiert damit jeden Lösungsbereich, jede Branche und alle Sektoren, indenen Microsoft-Technologien genutzt werden. Die Finalisten undGewinner der Awards wurden aus mehr als 2.900 Nominierungenausgewählt, die aus 115 unterschiedlichen Ländern weltweit gesammeltworden sind, wobei hier das jeweilige Engagement für die Kunden, derEinfluss der Lösungen auf den Markt und der beispielhafte Einsatz vonMicrosoft-Technologien zu Grunde gelegt wurden."Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Finalisten und Gewinnerder Microsoft Partner of the Year Awards 2019 feiern zu dürfen",sagte Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One CommercialPartner bei Microsoft. "Diese Unternehmen sind in ihrer Brancheführend und sie helfen anderen Unternehmen auf der ganzen Welt, sichzu vernetzen und mehr zu erreichen. Ich finde alle Gewinner undFinalisten wirklich toll, und es ist mir eine Ehre, die unglaublicheArbeit, die sie alle leisten, vorstellen zu dürfen."Weitere Einzelheiten zu den Microsoft "Partner des Jahres"-Awards2019 finden sich in einem Microsoft Partner Network-Blog vonGavriella Schuster: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-our-2019-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists.Kategorien, Gewinner und Finalisten finden sich weiter unten. Einekomplette Liste, inklusive der Gewinner der Microsoft Country Partnerof the Year Awards 2019, steht unterhttps://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards zur Verfügung.KI und Maschinelles Alliance Global ISV· Alliance SI· Gewinner:Lernen· Gewinner: Gewinner: Finastra· InfosysCrayon Group· Finalist: Sitecore·Finalist: Modis· Finalist: Cloudera·Finalist: eSmart Finalist: IcertisSystems· Finalist:AgileThoughtInnovative Automobilbranche· Azure-Influencer·Anwendungen· Gewinner: Annata· Gewinner: Hanu· Finalist:Gewinner: Wapice· Finalist: 4ward· SELA· Finalist: Sol-Tec·Finalist: Zure· Finalist: Bright Box· Finalist: NavisiteFinalist: Infosys· Finalist: IcertisFinalist: WragbyBusiness Solutionsand TechnologiesKundenzufriedenheit Daten-Analyse· Data-Estate-Modernisierung· Gewinner: Gewinner: Modis· · Gewinner: CognizantQuadrasystems.net Finalist: Cognizant Technology Solutions·(Indien)· Finalist: Technology Solutions· Finalist: TimeXtender·Content and Code· Finalist: Pragmatic Finalist: Version 1·Finalist: Insight· Works Finalist: CognizantFinalist: Rackspace Technology SolutionsDatacenter DevOps· Gewinner: 10th Changemaker Diversity undMigration· Magnitude· Finalist: Inklusion· Gewinner:Gewinner: 10th Dimensional Reverie LanguageMagnitude· Strategies· Finalist: Technologies· Finalist:Finalist: 3Cloud InCycle Software Dynamic Objects Finalist:DataChangers· Finalist:KPMG UKDynamics 365 for Dynamics 365 for Dynamics 365 for FieldBusiness Central· Customer Service· Service· Gewinner: HitachiGewinner: Cooper Gewinner: Solutions· Finalist:Parry IT· Finalist: PowerObjects, ein Velrada· Finalist: eCraft·Wiise· Finalist: Unternehmen von HCL Finalist: HSONAB Solutions· Technologies· InternationalFinalist: Bond Finalist: HitachiConsulting Services Solutions Philippines·Finalist: DXCTechnology· Finalist:Cognizant TechnologiesDynamics 365 for Dynamics 365 for Sales Dynamics 365 for Talent·Finance and · Gewinner: SAGlobal· Gewinner: FourVision HROperations· Finalist: KPMG Plus· Finalist: eBECS·Gewinner: Sunrise Advisory· Finalist: Finalist: Elevate HR·Technologies· MASAO· Finalist: Finalist: SAGlobalFinalist: HSO· ExperlogixFinalist: Alithya·Finalist: ArmaninoBildung· Gewinner: Finanzdienstleistungen Behörden· Gewinner:Edsby· Finalist: · Gewinner: Hitachi Solutions·Insight· Finalist: PowerObjects, ein Finalist: PlanetBlackbaud Unternehmen von HCL Technologies· Finalist:Technologies· RapidDeploy· Finalist:Finalist: AKA KPMGEnterprise Solutions·Finalist: FinastraGesundheit· Indirect Provider· Intelligente KommunikationGewinner: Health Gewinner: Arrow ECS· · Gewinner: Arkadin·Catalyst· Finalist: Finalist: rhipe· Finalist: TataMozzaz· Finalist: Finalist: Ingram Micro Communications· Finalist:Quest Software· Mexico· Finalist: NBConsult· Finalist: CDWFinalist: KenSci Crayon SoftwareExperts SpainInternet der Dinge· Learning· Gewinner: Fertigung und Ressourcen·Gewinner: Global Knowledge· Gewinner: PTC· Finalist:Accenture/Avanade· Finalist: Shanghai ABB Asea Brown Boveri·Finalist: Telelink Yungoal Info Tech· Finalist: HitachiBusiness Services· Finalist: QA Solutions· Finalist:Finalist: SoftBank ICONICSTechnology·Finalist: PTCMedien und Microsoft CityNext· Mixed Reality· Gewinner:Kommunikation· Gewinner: Bentley PTC· Finalist: KognitivGewinner: Aprimo· Systems· Finalist: Spark· Finalist: Meemim·Finalist: Tech Meemim· Finalist: KPMG Finalist: Bentley SystemsMahindra· Finalist: Adoxio· Finalist: ABBAdPushup· Finalist: Asea Brown BoveriSAGlobalModerner Desktop· Moderner Arbeitsplatz OSS on Azure· Gewinner:Gewinner: Glück & Transformation· HashiCorp· Finalist: SNPKanja Consulting· Gewinner: Phoenix TechnologiesFinalist: Software· Finalist:Quadrasystems.net Accenture/Avanade·(Indien) Private· Finalist: Content andFinalist: Catapult Code· Finalist: DXCSystems· Finalist: TechnologyDell TechnologiesPartner für Power BI· Gewinner: PowerApps· Gewinner:sozialen Einfluss· Nihilent· Finalist: Catapult Systems·Gewinner: Expose Data· Finalist: Finalist: C Centricilluminance Catapult Systems· Solutions· Finalist:Solutions Finalist: Finalist: Campus Mercury xRM Limited·MISSION CRM· Management Finalist: PowerObjects,Finalist: ein Unternehmen von HCLSparkrock· TechnologiesFinalist: AlianzaProjekt- und Einzelhandel· SAP on Azure· Gewinner:Angebotsmanagement· Gewinner: Obase· Capgemini· Finalist:Gewinner: Finalist: Brainpad· T-Systems· Finalist: DXCWicresoft· Finalist: HSO· TechnologyFinalist: Finalist: JDA SoftwareProActive·Finalist:Innovative-e·Finalist: SenseiProject SolutionsSicherheit und Teamwork· Gewinner:Compliance· Cloud ProductivityGewinner: InSpark· Solutions· Finalist:Finalist: Maureen Inova Solutions·Data Systems· Finalist: Sulava·Finalist: Onevinn· Finalist: SlalomFinalist: EdgileArgentinien Partner Armenien Partner of Australien Partner of theof the YearVU the YearDom-Daniel YearModisSecurityÖsterreich Partner Aserbaidschan Partner Bahrain Partner of theof the YearITSDONE of the YearSMART YearAlmoayyed ComputersHolding businessBangladesch Partner Belgien Partner of the Bermudas Partner of theof the Year YearProximus YearMaureen Data SystemsCorporate ProjuktiBolivien Partner of Bosnien und Brasilien Partner of thethe YearSoftwareONE Herzegowina Partner of YearBrasoftwareBolivia the YearLogosoftBrunei Partner of Kanada Partner of the Cayman Islands Partner ofthe YearTech One YearLong View the YearKirk OfficeSolutions EquipmentChile Partner of China Partner of the Kolumbien Partner of thethe YearGeoVictoria YearSYSTEX China YearWestcon Group ColombiaCosta Rica Partner Côte d'Ivoire Partner Kroatien Partner of theof the YearItco of the YearINOVA YearHrvatski TelekomConsulting ServicesCuraçao Partner of Zypern Partner of the Tschechische Republikthe YearInova YearDot.cy Partner of the YearUnicornSolutions Developments SystemsDominikanische Ecuador Partner of the Ägypten Partner of theRepublik Partner of YearBUSINESS IT YearHITS Technologiesthe YearC-venTechnologiesEl Salvador Partner Estland Partner of the Finnland Partner of theof the YearGBM de YearTVG Eesti YearNordcloudEl SalvadorFrankreich Partner Georgien Partner of Deutschland Partner of theof the Year the YearUGT YearGemeinsamer Eintrag:Talentsoft PHAT CONSULTING, Glück &Kanja Consulting, GABEnterprise IT SolutionsGriechenland Guatemala Partner of Honduras Partner of thePartner of the Year the YearGensa Group YearSegaOFFICE LINEHongkong SAR Ungarn Partner of the Island Partner of the YearPartner of the Year YearT-Systems AdvaniaKBQuest Hong Kong MagyarorszagIndien Partner of Indonesien Partner of Irland Partner of the Yearthe YearG7 CR the YearPT Awan Spanish Point TechnologiesTechnologies India Integrasi Sandidata(ViBiCloud)Israel Partner of Italien Partner of the Jamaika Partner of thethe YearU-BTech YearVar Group YearInova SolutionsSolutionsJapan Partner of Jordanien Partner of Kasachstan Partner of thethe YearFujitsu the YearOptimiza YearM-SYSTEMKenia Partner of Korea Partner of the Kirgisistan Partner of thethe YearCloud YearZenith & Company YearALBARSProductivitySolutionsLettland Partner of Libanon Partner of the Litauen Partner of thethe YearTilde Sia YearExquitech YearForteventoLuxemburg Partner Malaysia Partner of Malta Partner of the Yearof the YearDevoteam the YearRhipe Malaysia ICT SolutionsMexiko Partner of Mongolei Partner of Marokko Partner of thethe YearIngram the YearMogul Service YearCASANETMicro Mexico and SupportNamibia Partner of Nepal Partner of the Niederlande Partner of thethe YearSalt YearTech One Global YearICT AutomatiseringEssential IT NepalNeuseeland Partner Nicaragua Partner of Oman Partner of the Yearof the Year the YearSega BAHWAN ITUmbrellarPakistan Partner of Panama Partner of the Paraguay Partner of thethe YearMaison YearGBM Dominicana YearOLAMConsulting &SolutionsPeru Partner of the Philippinen Partner of Polen Partner of the YearYearG&S Gestión y the YearCrayon SyneriseSistemas SAC Software ExpertsPhilippinesPortugal Partner of Puerto Rico Partner of Katar Partner of the Yearthe YearInnoWave the YearNagnoi Information &Technologies Communication TechnologyRumänien Partner of Russland Partner of Saudi-Arabien Partner ofthe YearAsseco SEE the YearAwara IT the YeareSense SoftwareSerbien Partner of Singapur Partner of Slowakei Partner of thethe YearComtrade the YearIngram Micro YearexeSystem Integration AsiaSlowenien Partner Südafrika Partner of Spanien Partner of theof the YearAdacta the YearMint YearCAPSiDEManagementTechnologiesSri Lanka Partner Schweden Partner of Schweiz Partner of theof the YearTech One the YearAcando YearisolutionsGlobalTaiwan Partner of Thailand Partner of Trinidad und Tobagothe YearSystex the YearMFEC Public Partner of the YearDavynSoftware & ServiceTunesien Partner of Türkei Partner of the Uganda Partner of the Yearthe YearNeoledge Yearmotiwe Britehouse/Dimension DataUkraine Partner of Vereinigte Arabische Vereinigtes Königreichthe YearInfopulse Emirate Partner of the Partner of the YearNewYearNetways SignatureVereinigte Staaten Uruguay Partner of the Venezuela Partner of thePartner of the Year YearArnaldo C. Castro YearCONSEINQuisitiveVietnam Partner ofthe YearTech DataAdvanced Solutions(Vietnam)Informationen zu Microsoft InspireMicrosoft Inspire bietet dem Microsoft Partnernetzwerk Zugang zuSchlüsselstrategien in Marketing und Business, zu Beratung und zuInformationen in Bezug auf spezielle Kundenlösungen, die entwickeltwurden, um Partnern zum Erfolg auf dem Markt zu verhelfen. MicrosoftInspire bietet informatives Training in den Bereichen Vertrieb,Marketing, Services und Technologie und ist die ideale Veranstaltungfür Partner, um wertvolles Wissen von ihren Kollegen und vonMicrosoft zu sammeln. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://partner.microsoft.com/en-us/inspire.Informationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht den digitalenWandel für das Zeitalter intelligenter Cloud- und Edge-Systeme.Unsere Mission ist, jede Person und jedes Unternehmen auf demPlaneten zu befähigen, mehr zu erreichen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpgPressekontakt:Weitere InformationenNachrichten und Ausblicke von Microsoft finden Sie im Microsoft NewsCenter unter http://news.microsoft.com. WeblinksTelefonnummern und Titel waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichungkorrektkönnen sich aber geändert haben. Journalisten und Analysten könnensich auch gerne an Microsofts Rapid Response Team oder die jeweiligenAnsprechpartner auf der nachstehenden Liste wenden:https://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.KONTAKT: Weitere Informationen (nur Presse): Microsoft Media RelationsWE Communications(425) 638-7777rrt@we-worldwide.comOriginal-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell