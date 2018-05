Microsoft erwirbt Semantic Machines für die Sprach-KI

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Auf der eigenen Entwicklerkonferenz I/O anfang dieses Monats begeisterte Alphabets (WKN:A14Y6F) Tochterunternehmen Google alle mit der Demonstration einer neuen Sprach-KI-Technologie, die als Google Duplex bekannt ist. Google Duplex ist ein System, das Teil des Google-Assistenten wird und es dem virtuellen Assistenten ermöglichen wird, im Namen eines Nutzers zu telefonieren. Die Demonstration war schokierend, weil sie unheimlich menschlich klang, was alle möglichen ethischen Fragen aufgeworfen hat.

Microsofts (WKN:850747) virtueller Assistent Cortana hat (in mehrfacher Hinsicht) Nachholbedarf, und der Software-Riese hat gerade eine Neuanschaffung angekündigt.

Übernahme von Semantic Machines

Microsoft erwirbt Semantic Machines, ein kleines Startup-Unternehmen mit Sitz in Berkeley, das sich auf Dialog-KI spezialisiert hat. Das Ziel ist es, virtuellen Assistenten zu helfen, sich über einfache Befehle hinaus zu entwickeln und es ihnen zu ermöglichen, einen breiteren Kontext zu verstehen und laufende Gespräche mit den Nutzern zu führen. Das ist derzeit eine der größten Stärken des Google Assistant gegenüber konkurrierenden virtuellen Assistenten wie Siri von Apple.

Die Unternehmen erhält mit dieser Übernahme talentierte neue Mitarbeiter, einschließlich Larry Gillick, der als Apples wichtigster Sprachwissenschaftler bis Ende 2014 laut seinem LinkedIn-Profil an Siri arbeitete. Gillick ist der Chief Technology Officer von Semantic. Semantics Team besteht auch aus Ingenieuren, die bei der Arbeit an den frühen virtuellen Assistenten von Google geholfen haben, als es noch Google Now hieß.

Die Sprach-KI bezieht sich nicht nur auf gesprochene Dialoge, sondern auch auf die textbasierten Gespräche, die die Nutzer mit virtuellen Assistenten führen können. Beispielsweise bietet Windows 10 eine textbasierte Oberfläche für Cortana direkt im Startmenü. Die Sprach-KI beinhaltet Aspekte der Technologie wie Spracherkennung und natürliches Sprachverständnis, die Microsoft in kognitive Dienste auf der Azure Cloud Computing-Plattform integriert. Das Unternehmen sagt, dass derzeit über 300.000 Entwickler diese Dienste nutzen.

Cortana ist Microsofts verbraucherorientierter virtueller Assistent, aber kognitive Dienste sind wohl wichtiger, da Microsoft den Fokus weiterhin auf die Betonung des Unternehmens und den Ausbau seiner Azure-Plattform richtet. Die Azur-Einnahmen stiegen im letzten Quartal um 93 %.

Es gibt auch die neue Generation von Chatbots, die die Tech-Unternehmen versuchen zu entwickeln, die potenziell Aufgaben wie Kundenservice bewältigen können, obwohl Microsoft einen besonders offensiven Fehltritt mit einem der ersten Chatbots des Unternehmens im Jahr 2016 hatte. Semantic Machines wird zweifellos auch hier helfen.

Es wurden keine finanziellen Bedingungen bekannt gegeben, da es sich um eine ziemlich kleine Übernahme eines kleinen Forscherteams handelt. Aber in Anbetracht der Tiefe der Expertise, die Microsoft erhält, ist die Übernahme eine leichte Entscheidung für das Unternehmen gewesen.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 21.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.