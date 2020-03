Microsoft erreicht endlich das Ziel von 1 Milliarde Geräten mit Windows 10

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Fünf Jahre nach der Ankündigung des Ziels, mehr als 1 Milliarde Geräte mit Windows 10 zu erreichen, hat Microsoft (WKN:870747) diesen Meilenstein erreicht.

Die Errungenschaft, die wenige Wochen nach dem Ende der Unterstützung für Windows 7 erreicht wurde, umfasst PCs, Laptops, Xbox-One-Spielkonsolen und HoloLens-Mixed-Reality-Brillen, die auf dem neuesten Betriebssystem laufen.

In einem Blogbeitrag sagte Yusuf Mehdi, Corporate Vice President, Modern Life, Search & Devices bei Microsoft, dass am Montag mehr als eine Milliarde Menschen in 200 Ländern Windows 10 verwenden. Das ist etwa jeder siebte Mensch auf der Welt.

„Da inzwischen 100 % der Fortune-500-Unternehmen Windows-10-Geräte verwenden, ist es zu einer wichtigen Plattform geworden, um die geschäftliche Transformation im Unternehmen und darüber hinaus voranzutreiben“, schrieb Mehdi.



Er enthüllte auch, dass Microsofts Windows-Insider-Programm, in dem Menschen eingeladen werden, Betaversionen von Windows zu testen, mehr als 17,8 Millionen Mitglieder hat.

Als Microsoft 2015 Windows 10 erstmals auf den Markt brachte, plante das Unternehmen, bis 2018 eine Milliarde Geräte mit Windows 10 zu erreichen. Aber das wurde bis 2020 verschoben, zum Teil weil das Smartphone-Geschäft nicht richtig in Schwung kam. Langsame Upgrades auf Windows 10, da Unternehmen und Verbraucher an Windows 7 festhielten, beeinträchtigten ebenfalls die Akzeptanz. Da die Unterstützung für Windows 7 seit Januar abgelaufen ist, haben Kunden jedoch kaum eine andere Wahl, als ein Upgrade durchzuführen.

Als Microsoft die Ergebnisse zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres meldete, sagte das Unternehmen, dass die Herstellerumsätze von Windows im Vergleich zum Vorjahr um 18 % gestiegen seien. Das Ende von Windows 7 steckt auch hinter dem 4,8%igen Wachstum des PC-Marktes im vierten Quartal 2019.

Der Windows-10-Meilenstein wird zu einem Zeitpunkt erreicht, zu dem Microsoft sein Betriebssystem bereits auf die nächste Stufe bringt und eine Version entwickelt, die Doppelbildschirmgeräte unterstützen wird.

The post Microsoft erreicht endlich das Ziel von 1 Milliarde Geräten mit Windows 10 appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du ereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Donna Fuscaldo auf Englisch verfasst und am 16.03.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Microsoft und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft und Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft.

Motley Fool Deutschland 2020