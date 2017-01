Microsoft erhält Großauftrag vom US-Verteidigungsministerium

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft kann sich über einen IT-Großauftrag in Höhe von 927 Mio. $ vom amerikanischen Verteidigungsministerium freuen. Der Softwarekonzern soll technischen Support für das Pentagon liefern. Schon im Februar 2016 hatte Microsoft einen Großauftrag vom US-Verteidigungsministerium gewonnen, um alle 4 Mio. Mitarbeiterarbeitsplätze auf Windows 10 umzurüsten. Damit verbunden ist die Anschaffung weiterer Laptops und anderer Hardware. Aber auch sonst läuft es für unseren 5-Sterne-Wert gut. Vorbei die Zeit, dass Microsoft als Computer-Dino, der den Weg in die Neuzeit der Smartphones und Apps verpasst hat, verschrien wurde.

Jetzt mischt Microsoft wieder vorne mit

Die jüngsten Quartalszahlen bestätigten: Der Konzern hat seine Hausaufgaben gemacht. Auffallend ist der Cloud-Dienst Azure, mit dem Unternehmen ihre Websites, Apps oder Daten verwalten können. Hier hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Der neue Firmenchef Satya Nadella treibt den Umbau konsequent voran und den Aktienkurs nach oben. Allein in den vergangenen 6 Monaten hat der Kurs um 22% zugelegt.

Electronic Arts stellt neue Verkaufsrekorde auf

Die neue Fußballsimulation FIFA 17 des Spieleentwicklers Electronic Arts heimste nach der Markteinführung in Deutschland gleich 3 Auszeichnungen ein. In den Sales Awards vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware für die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im September 2016 gewann Electronic Arts damit den Multiplattform Award für mehr als 1.000.000 verkaufte Spiele auf mehreren Plattformen, den Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf der Plattform Playstation X sowie den Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf der Plattform Xbox One. Im Vorweihnachtsgeschäft legte Electronic Arts mit dem im Oktober erschienenen Ego-Shooter Battlefield 1 nach und holte damit zwei Trophäen. Neben dem Gold Award für über 100.000 verkaufte Spiele auf dem PC wurde das Spiel mit dem Multiplattform Award für über 500.000 verkaufte Exemplare auf allen Spieleplattformen ausgezeichnet. Auch weltweit erfreuen sich die Spiele einer hohen Nachfrage. Entsprechend positiv stellen sich die Gewinnaussichten dar.

CENIT will zukaufen

Weil der Umsatz von CENIT zuletzt rückläufig war, kündigte das Beratungshaus eine Akquisition an und will in Frankreich den Software-Spezialisten Keonys übernehmen. Keonys implementiert Software von Dassault Systèmes für die Bereiche Product Lifecycle Management (PLM) und 3D-Design. Durch die Übernahme erschließt sich CENIT einen verbesserten Marktzugang in Frankreich und den Benelux-Ländern. Zudem macht CENIT mit dem Zukauf einen gewaltigen Schritt nach vorn. 2016 kommt Keonys mit 160 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 56 Mio. €. Zum Vergleich: CENIT rechnet für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von rund 128 Mio. €. CENIT hatte sich bis 2020 ein Umsatzziel von mindestens 170 Mio. € gesetzt – bei einer operativen Marge von 10%. Den voraussichtlichen Kaufpreis von rund 6 Mio. € kann CENIT aus der Portokasse zahlen. Zum Ende des 3. Quartals hatte das schuldenfreie Unternehmen mehr als 31 Mio. € an liquiden Mitteln.

