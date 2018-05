Microsoft-Zertifizierung macht australisches Technikunternehmen zu einem CTRM-Marktführer

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Eine Zertifizierung durchMicrosoft hat die Position des australischen Unternehmens ScalableData Systems (http://www.scalable.com.au/) im wettbewersorientiertenSektor für Rohstoffhandel-Technologie gestärkt.Das nativ gebaute Scalable Commodity-Module entspricht Microsoftshöchsten Ansprüchen an von Partnern entwickelter Software und hat nundie Microsoft Dynamics 365-Zertifizierung erhalten.(http://www.scalable.com.au/microsoft-dynamics365-certified/)Brett Crew, CEO von Scalable, sieht die Microsoft-Zertifizierungals eine Bestätigung des 30-jährigen Engagements seines Unternehmensfür ausgezeichnete Software."Da bestehende Branchenanwendungen ihr Verfallsdatum erreichen,haben wir die Möglichkeit gesehen, ein Produkt zu entwickeln, das indie Dynamics 365-Plattform passt", sagte er.Scalable verfügt über enge Beziehungen mit Kunden in einer Reihevon Rohstoffindustrien auf der ganzen Welt, wodurch dasTechnologieunternehmen Einblicke in die Problematiken gewinnt, denenHändler täglich in den Bereichen Logistik und Informationsmanagementgegenüberstehen."In den schnelllebigen Märkten von heute suchen Kunden eineVersion der Wahrheit(http://www.scalable.com.au/industries/commodity-trading-videos/).Das Zeitalter der eigenständigen Satellitensoftware in der Welt desRohstoffhandels ist vorbei", so Crew.Scalable Commodity, weltweit von über 1.100 Anwendern genutzt, istein cloudbasiertes End-to-End-Komplettpaket für den Rohstoffhandel,das auf Branchen wie Agrarrohstoffe, Futtermittel und Tiernahrung,Getreide und Ölsaaten, Metalle und Schrott sowie Lebensmittel- undGetränkeherstellung ausgerichtet ist.Das Modul lässt sich nahtlos mit Dynamics 365 Finance OperationsERP integrieren und nutzt die Dynamics Unified Interface Platform,wodurch Rohstoffhändlern, die viel unterwegs sind, eine flexiblereund robustere Lösung geboten wird.Neben Full Contract Management, Kostenverfolgung,Logistikkapazitäten und Risiko-Management haben Kunden Zugriff aufalle Tools, die Microsoft für die Dynamics Platform bereitgestellthat.Scalable ist ein Microsoft Gold Partner(http://www.scalable.com.au/microsoft-gold-partner/) und ISV-Partner,der Kunden über das Microsoft Partner-Netzwerk direkt und weltweitImplementierungen, Schulungen und Beratung anbietet.Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:[John Crew, Director, +61 7 3851 7300, john@scalable.com.au]Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Unternehmens- undProduktnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/692921/Scalable_Microsoft_Certification.jpgOriginal-Content von: Scalable Data Systems, übermittelt durch news aktuell