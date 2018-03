Microsoft: Wer hier nicht dabei ist, wird sich ärgern – neue Rekorde!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft hat die Kritiker an den Börsen erneut eines Besseren belehrt. Der Wert schaffte zuletzt ein neues Allzeithoch. Damit sind Charttechniker vollends begeistert. Immerhin kann das Kultunternehmen auf diese Weise für sich in Anspruch nehmen, dass die Chancen auf steigende Kurse in Richtung 100(!) sehr groß sind.

Im Einzelnen: Es ging nun hoch auf Kurse von mehr als 76 Euro. Damit hat ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.