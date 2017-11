Microsoft: Umsätze steigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

bei Microsoft weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab – insofern gab es schon jetzt die Zahlen zum „ersten Quartal“ (nämlich des neuen Microsoft-Geschäftsjahres). Und die konnten sich durchaus sehen lassen, denn die Umsätze stiegen von rund 21,9 Mrd. Dollar auf ca. 24,5 Mrd. Dollar. Interessant dabei war, dass die Entwicklung in den diversen Geschäftsbereichen keineswegs einheitlich verlief. So gab es im Produktbereich einen Umsatzrückgang von knapp 15 Mrd. Dollar auf 14,3 Mrd. Dollar. Hingegen wuchs das „Cloud“-Geschäft weiter – was den gerade genannten Umsatzrückgang mehr als ausgleichen konnte, wie der Blick auf die Umsatzzahlen insgesamt zeigt.

Microsoft: Der Gewinn konnte gesteigert werden

Unter dem Strich stieg der Gewinn von rund 5,67 Mrd. Dollar auf ca. 6,58 Mrd. Dollar, was sich natürlich sehen lassen kann. Microsoft hat eindrucksvoll gezeigt, kein „alter Dinosaurier“ zu sein, sondern Umsatz und Gewinn steigern können. Doch dabei war es offensichtlich wichtig, dass Microsoft nicht nur auf seine bekannten Produkte setzt, sondern auch auf den Bereich „Cloud“ setzt, denn da zeigten sich ordentliche Wachstumsraten. Das sorgte dafür, dass Microsoft insgesamt einen deutlich steigenden Umsatz vorweisen konnte.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.